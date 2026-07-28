Может представлять угрозу для жизни: названа главная ошибка отдыхающих летом

В жаркие дни во время отдыха многие люди, чтобы быстро охладиться, прыгают в прохладные реки или озера, однако такая привычка может иметь опасные последствия. Резкий перепад температур способен спровоцировать так называемый холодовой шок, который повышает риск утопления и даже сердечных осложнений.

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Об этом сообщает Verywell Health. Специалисты объяснили, как безопасно входить в воду, чтобы избежать угрозы для здоровья.

Риски быстрого погружения в водоем

Прыгать в озеро или реку во время сильной жары кажется быстрым способом освежиться, однако именно такое действие может представлять серьезную опасность. Несмотря на высокую температуру воздуха, природные водоемы часто остаются значительно прохладнее, ведь вода нагревается гораздо медленнее.

Именно резкий перепад температур способен вызвать так называемый холодовой шок. Он может проявляться внезапной одышкой, учащенным дыханием, а иногда и нарушениями работы сердца. При этом опасная реакция возможна даже тогда, когда температура воды достигает около +24 градусов.

Неконтролируемый вдох из-за холодового шока может привести к попаданию воды в дыхательные пути, что резко повышает риск утопления. Специалисты отмечают, что наибольшую угрозу представляет не сама холодная вода, а реакция организма на внезапный контакт с ней.

В бассейнах подобный эффект также возможен, однако встречается значительно реже, поскольку температура воды там обычно поддерживается на уровне выше +24 градусов.

Советы специалистов

В период высоких температур врачи рекомендуют особенно внимательно следить за водным балансом. Для этого следует регулярно пить чистую воду, а употребление алкоголя, сладких напитков и большого количества кофеина лучше ограничить, чтобы избежать обезвоживания организма.

Как известно, недостаток жидкости уменьшает объем крови, из-за чего сердцу приходится работать с большей нагрузкой, чтобы поддерживать нормальное артериальное давление. В сочетании с резким погружением в холодную воду это может усилить негативное воздействие холодового шока на сердечно-сосудистую и нервную системы.

Несмотря на жару, освежиться у озера или на пляже можно безопасно. Специалисты советуют не нырять сразу, а постепенно привыкать к температуре воды, то есть сначала намочить ноги, руки, шею или запястья, а уже потом медленно входить в водоем.

Такой подход дает организму время адаптироваться к перепаду температур, помогает контролировать дыхание и значительно снижает риск развития холодового шока.

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