Эти ошибки могут испортить отпуск: чего не стоит делать
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Первый день отпуска часто определяет впечатления от всего путешествия. Именно в это время туристы чаще всего допускают ошибки из-за усталости, незнания местности и желания сразу увидеть все достопримечательности.
Не перегружайте себя после приезда и заранее позаботьтесь о базовых вопросах безопасности и организации отдыха. OBOZ.UA рассказывает, каких действий стоит избегать в первый день путешествия, чтобы не испортить отпуск.
Не спешите осматривать город сразу после приезда
После перелёта или длительной дороги организму нужен отдых, однако многие туристы сразу отправляются к самым известным достопримечательностям. Из-за усталости такая прогулка может принести не удовольствие, а лишь изнеможение.
Вместо этого посвятите первый день неспешной прогулке по окрестностям места проживания, посетите местную пекарню или кафе и пораньше ложитесь спать.
Что стоит сделать в первый день
После заселения примите душ, проверьте условия проживания и распакуйте вещи. Также можно приобрести местную SIM-карту, транспортную или музейную карту, выпить воды, легко перекусить, ознакомиться с районом проживания. Кроме того, стоит заранее спланировать маршрут на следующий день, в частности приобрести онлайн-билеты в музеи, чтобы избежать очередей.
Не обменивайте деньги в аэропорту или туристических районах
Обменные пункты в аэропортах, возле вокзалов и в туристических местах часто предлагают невыгодный курс и взимают высокие комиссии. Из-за этого можно потерять от 10% до 20% суммы.
Для повседневных расходов заранее подготовьте небольшую сумму наличных или воспользуйтесь банкоматом уже в городе. Также большинство покупок можно оплачивать банковской картой.
Сразу проверьте жилье после заселения
Многие туристы откладывают проверку номера или апартаментов до вечера, а потом обнаруживают неработающий кондиционер, проблемы с водой или несоответствие условиям бронирования.
Проверьте жилье сразу после заселения, сообщите владельцу о возможных недостатках и уточните всю необходимую информацию.
Не пренебрегайте правилами безопасности
По прибытии многие люди расслабляются и меньше следят за документами, вещами или подключаются к открытым сетям Wi-Fi. Такая неосторожность может привести к неприятностям.
Заранее сделайте копии документов, не носите с собой без необходимости оригиналы, внимательно следите за личными вещами, а ценности оставляйте в сейфе.
Не пользуйтесь случайными такси
Водители, предлагающие свои услуги у выхода из аэропорта, могут называть стоимость поездки, в два-три раза превышающую реальную. Кроме того, такие перевозки не всегда безопасны.
Для поездок пользуйтесь официальными сервисами, такими как Uber или Bolt, либо заранее ознакомьтесь с маршрутами общественного транспорта.
Не выбирайте рестораны только из-за их расположения
Заведения, расположенные рядом с основными туристическими достопримечательностями, часто предлагают более дорогое меню и не всегда отличаются высоким качеством обслуживания.
Чтобы найти более доступные и аутентичные места, отойдите на несколько кварталов от туристических маршрутов и обратите внимание на заведения, где питаются местные жители.
Изучите местные правила и традиции
Несоблюдение требований к одежде в религиозных сооружениях или правил пользования общественным транспортом может привести к штрафам или другим неприятным ситуациям.
Перед поездкой или еще во время перелета стоит ознакомиться с местными правилами, узнать об особенностях транспорта, требованиях к одежде и традициях, связанных, в частности, с чаевыми.
Напомним, во времяотпуска туристы все чаще становятся мишенью для мошенников из-за неосторожного обращения с личными данными. Современные онлайн-сервисы оставляют большой цифровой след, которым активно пользуются злоумышленники.
Также OBOZ.UA сообщал, что подготовка к летнему отпуску — дело не простое. Нужно составить очень точный список того, что нельзя забыть и что обязательно нужно взять с собой. Но есть одна копеечная вещь, которую многие путешественники, особенно те, кто отправляется отмечать день рождения, свадьбу или другой праздник, автоматически бросают в чемодан, и которая может быть конфискована ещё до того, как они сядут в самолёт.
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