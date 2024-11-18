Может ли ТЦК требовать бумажный документ, если есть военно-учетный документ в "Резерве+": объяснение Минобороны
Электронный военно-учетный документ, имеющийся в приложении "Резерв+ ", имеет такие же функции, как и бумажный образец. Решение по данному постановлению было договорено на межведомственном уровне.
Ранее Кабинет министров Украины утвердил данное положение. Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Екатерина Черногоренко во время встречи со СМИ.
Она подчеркнула, что подобные договоренности были заключены с командованием Сухопутных войск и Пограничной службой. Поэтому работники ТЦК не имеют права требовать бумажный образец, когда есть электронный военный документ.
По словам Черногоренко, в случае вымогательства работниками ТЦК бумажного документа от лица, нужно обращаться на горячую линию или в службу поддержки, где такой случай будет решен индивидуально.
"Истребование бумажного документа, если у тебя есть электронный военно-учетный документ, является нарушением действующего законодательства Украины, и граждане имеют право заявить об этом в соответствующие органы", – подчеркнула заместитель министра обороны Украины.
Напомним, что с 9 ноября 2024 года в Резерве+ заработала возможность оформления отсрочки от мобилизации онлайн. Соответствующие обновления приложения доступны в AppStore и PlayMarket.
OBOZ.UA также сообщал, что бета-тестирование электронных отсрочек стартовало 1 ноября в приложении Резерв+. Уже 4 ноября в Минобороны рассказали о порядке и процедуре получения услуги.
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