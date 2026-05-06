Может ли ТЦК отказать в предоставлении отсрочки, если отсутствует актуальное заключение ВВК: объяснение

Вопрос мобилизации в Украине вызывает определенные споры в контексте получения отсрочки. Одним из острых вопросов остается необходимость прохождения военно-врачебной комиссии для тех, кто и так имеет законное право на отсрочку.

Видео дня

Юристы отмечают, что украинцев вводят в заблуждение, пытаясь связать воедино две абсолютно разные процедуры. Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Закон против манипуляций

По словам правозащитников, миф о том, что отсутствие заключения военно-врачебной комиссии лишает права на отсрочку разбивается о требования закона. Стать 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" является фундаментом для алгоритма предоставления отсрочки.

Юристы подчеркивают, что в законе нет ни единого упоминания о том, что отсрочка предоставляется только после прохождения медосмотра. Если военнообязанный гражданин собрал пакет документов, предусмотренный постановлением Кабмина №560, комиссия обязана рассмотреть его.

"Прохождение ВВК и получение отсрочки – это две разные правовые процедуры. Непрохождение медицинского осмотра может являться основанием для административной ответственности, то есть штрафа, но не может аннулировать право на отсрочку, гарантированное законом", – резюмируют юристы.

Напомним, среди украинских военнослужащих чаще всего фиксируются два типа правонарушений: самовольное оставление части и нарушение правил обращения с оружием.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Михаил Федоров в конце марта анонсировал новые изменения в процесах мобилизации и решений относительно СОЧ. Также будут внесены коррективы для бойцов штурмовых и пехотных отрядов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!