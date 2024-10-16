Может быть причиной сбоев в работе энергосистем: Землю накроет магнитная буря уровня G1

Последняя вспышка на поверхности Солнца вызвала геомагнитный шторм. Магнитная буря уже накрыла Землю, а 16 октября она достигнет уровня G1.

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Об этом сообщили специалисты Spaceweather. По их утверждениям, этот геомагнитный шторм происходит из-за выброса коронарной массы после взрыва солнечного пятна AR3854.

Кстати, из-за магнитного шторма уровня G1 комета C/2023 A3 (другое название – Цучиншань-ATLAS), которую еще можно увидеть в небе Украины, уже получила "антихвост". Это прошлой ночью зафиксировали в Британской астрономической ассоциации.

Антихвост – это пылевой след в форме шипа, отходящий от кометы в сторону Солнца и геометрически противоположный ионному и пылевому хвосту. Это только оптическая иллюзия, но довольно редкое явление.

В целом, за последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошло 10 вспышек класса С (незначительные) и только две вспышки класса М (средние из вспышек).

Буря будет непродолжительной, возможен солнечный радиационный шторм, считают специалисты.

Магнитная буря уровня G1 может быть причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных.

Что такое магнитные бури

Электромагнитная активность Солнца определяется количеством пятен на его поверхности. Солнечные вспышки, то есть взрывы этих пятен, приводят к выбросам корональной массы. Именно из-за таких выбросов в окружающее пространство попадает большое количество заряженных частиц.

Из этих частиц и состоит солнечный ветер. От Солнца он на огромной скорости уносится по всем направлениям, в том числе и в направлении Земли. Здесь солнечный ветер сталкивается с магнитным полем нашей планеты. Магнитное поле Земли выполняет роль своеобразного купола, защищающего нас от солнечной радиации.

Обычно солнечный ветер и магнитное поле Земли "давят" друг на друга с одинаковой силой. Однако из-за вспышек на Солнце, когда солнечный ветер усиливается, магнитное поле Земли начинает возмущаться, изменяться, колебаться. Именно эти процессы и называются магнитными бурями.

Каковы последствия у магнитных бурь

Действие магнитных бурь можно увидеть невооруженным глазом довольно часто. Кроме указанного "антихвоста" (кометы же в нашем небе – явление нечастое), это еще так называемые авроры, или полярные сияния. Несмотря на свое название, мы их видим не только на полюсах Земли именно из-за таких магнитных бурь.

Но чаще магнитные бури все же связывают с возможными проблемами – сбоями в работе электросетей, телефонной и спутниковой связи, навигационных систем.

Самая крупная геомагнитная буря в истории наблюдений была зафиксирована в 1859 году. Она привела к серьезным сбоям в работе телеграфа в Европе и Америке. А из-за магнитной бури в 1989 году произошел масштабный сбой в работе энергосистемы канадской провинции Квебек – тогда без электроснабжения остались шесть миллионов человек.

Влияют ли магнитные бури на самочувствие

Хотя ученые об этом спорят, медики говорят без колебаний – магнитные бури плохо сказываются на самочувствии некоторых людей.

В частности, у метеозависимых людей во время магнитных бурь усиливаются головные боли, мигрени, усталость и повышается давление.

Интересно: ученые собрали 63 миллиона сообщений в Twitter, которые были обнародованы пользователями несколько лет и содержали слова "мигрень" и "головная боль". Исследователи составили график активности использования пользователями соцсети этих слов, а затем сравнили его с графиком солнечной активности в тот же период времени.

И графики не совпадали.

В то же время, другое исследование выявило связь между геомагнитной активностью и риском инсульта в некоторых группах.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в последний раз C/2023 A3 наблюдали некоторые из первых людей 80 000 лет назад.

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