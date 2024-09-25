Такое случается раз в жизни: как увидеть комету Цучиньшань-АТЛАС, приближающуюся к Земле со скоростью 70 км в секунду

Комета C/2023 A3, также известная как Цучиншань-Атлас, приближается к Земле со скоростью 70 км в секунду. Это небесное тело будет настолько ярким, что с конца сентября по середину октября его можно будет увидеть на небе невооруженным глазом.

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В последний раз C/2023 A3 наблюдали некоторые из первых людей 80000 лет назад. Теперь комета наконец-то снова возвращается к Земле, пишет DailyMail.

Уже с 27 сентября Цучиньшань-Атлас можно будет увидеть на небе, как звездообразное пятно с туманным хвостом. Ведь именно в пятницу комета достигнет "перигелия" – ближайшей точки к Солнцу. После этой встречи C/2023 A3 станет ярче и ее можно увидеть в небе невооруженным глазом.

Правда, после перигелия хвостатая путешественница будет появляться только перед рассветом, а с 9 октября ее след можно будет видеть на закате Солнца. А максимально близко Цучиньшань-АТЛАС подлетит к Земле 12 октября и к 20 октября еще будет заметна в ночном небе.

Интересно, что с Международной космической станции (МКС) комета C/2023 A3 уже хорошо видна. И астронавт NASA Мэтью Доминик снял красивейшие кадры небесной путешественницы, когда она поднимается с края Земли. Восьмисекундный видеоролик с замедленной съемкой показывает небесный объект из окон купола космической станции.

"Эта комета творит действительно великолепные изображения, когда она приближается к Солнцу", – написал Доминик в своем сообщении в сети X.

Космический эксперт по астрономическому факультету Университета Уорика Минджаэ Ким сказал, что Цучиньшань-АТЛАС лучше всего будет увидеть за 40 минут до рассвета, когда ее еще не омрачят первые лучи Солнца.

"Комету можно наблюдать на небе как объект перед рассветом. Ее можно будет увидеть невооруженным глазом в виде нечеткой звезды с тянущимся по небу хвостом. Однако бинокль или небольшой телескоп может раскрыть больше деталей структуры и хвоста кометы", – подчеркнул ученый.

Напомним, что кометы – это шары льда, пыли и камней, которых окружает тонкая загазованная атмосфера. Приближаясь к Солнцу, кометы тают, высвобождая поток газа и пыли, которая сдувается с их поверхности солнечным излучением и плазмой и образует облачный, обращенный кнаружи хвост, говорят ученые.

Ранее OBOZ.UA писал, что к Земле приближается комета Цучиньшань-АТЛАС.

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