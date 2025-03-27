'Моя семья отравлена пропагандой': 18-летняя украинка рассказала, как вернулась из России, куда ее вывезли после полномасштабного вторжения

За несколько месяцев до полномасштабного вторжения РФ в Украину на оккупированной части Донбасса проводилась эвакуация – так называемая "власть" предлагала людям выехать в Россию из-за опасений вторжения Украины. Среди других в страну-агрессор выехала семья с девушкой-подростком, хотя последняя мечтала не о РФ, а об Украине. Только после достижения 18-летия девушка смогла вернуться в Украину – несмотря на своих родителей, уже "отравленных пропагандой людей".

Видео дня

Девушка не назвала ни свое имя, ни город, из которого ее уже более трех лет назад "эвакуировали" собственные родители. Но она рассказала, как ей удалось вернуться, и как это жить среди россиян.

"Родители до последнего не верили в то, что я делаю. Были уверены, что вернусь. Когда я ехала в автобусе, на глаза увертывались слезы. Особенно меня поразил Луганск, который я проезжала. Он словно застрял в "совке". На автовокзале все было старым, запущенным. Поднимаю глаза, а надо мной плакат с подписью "Мы не забудем" с отсылкой в ВСУ, которые якобы уничтожили город", – говорит девушка.

На КПП ей пришлось пройти через допрос у террористов и силовиков.

"Эфессэшники давили на эмоции. Хотя я и готовила себя к этому, к такой нравственной выжимке, по-видимому, невозможно подготовиться полностью. После анализа моего паспорта и сверки с какой-то базой они начали давить на то, что больше всего мне болело. На семью. Говорят: "Давай мы всю семью твою депортируем, а? Будешь их встречать?". Я держалась из последних сил. Но когда вернули паспорт, я села в автобус и начала рыдать", – рассказала девушка.

Она добавила, что после этого ей еще долго снились кошмары.

В Киеве девушку встретили ее парень-одноклассник и учитель, который в феврале 2022 года вступил в ряды ВСУ добровольцем. Лучшая из компаний, которую можно вообразить, считает девушка.

"Я сидела, смотрела на них и не могла поверить своим глазам. Еще практически недавно я была в России. А теперь – дома, в Украине", – рассказывает она.

Девушка всегда считала себя украинкой, чья "семья отравлена пропагандой".

"Мои родители не то чтобы обижены на Украину. Они не были в составе отрядов "ЛНР", "ДНР" и т.д. Это обычные люди, в свободное время смотревшие Шария. И мысль о "плохой власти" и о том, что "в России лучше", медленно оседала в их головах", – говорит она.

Именно поэтому через месяц после того, как в их город вошли оккупанты, родители с дочерью уехали в Россию.

"24 февраля 2022 года у нас, пожалуй, и у большинства детей в Украине, первый урок был онлайн. Первое, что нам сказали в начале урока истории 24 февраля: "Слава Украине!". Потом: "Путин — х*йло!". А один из наших учителей сообщил, что идет в ряды ВСУ", – рассказала девушка.

Это именно тот учитель, который позже будет встречать "беглянку из России" в Киеве. Она писала ему письма время от времени на праздники – в День учителя, в День сухопутных войск, на Новый год и Рождество. Писала и чувствовала стыд, потому что "он на войне, а она в России".

Родители разрешили ей обучение в украинской школе онлайн в качестве компромисса – чтобы девушка согласилась ходить в русскую школу. И она согласилась, хотя это был настоящий ад.

"Один одноклассник не давал мне покоя. Подбегал и кричал в лицо: "Слава России", "Хохлам смерть!". Как-то мы были на толоке, и там бегала собака. Он ее ударил ногой изо всех сил и воскликнул: "Я – великая Россия, а собака – Украина!"… Такие вещи позволяли себе не только дети, но и учителя", – рассказала девушка.

Причем ее родители понимали, почему ее дочь не принимают в школе ("потому что ты, наверное, не говоришь "слава России", так ты говори, и не будет проблем"), но не оставляли надежд, что девушка "поумнеет".

И они были правы – их дочь поумнела, и бросила таких родителей вместе с их новой "родиной", а сама вернулась в Украину.

"Ненависть окружала меня отовсюду. Ты выходишь из дома, а вокруг люди с нашивками "Мы хотим мир, желательно весь". Ты едешь в школу, а за окном билборды, рекламирующие армию. Надо было действовать", – говорит она.

Как сообщал OBOZ.UA, аналогичный "подростковый бунт" устроил Иван Саранча, 18-летний житель оккупированного Луганска. Парень смог после 11 лет жизни под давлением пророссийской пропаганды выбраться на подконтрольную Киеву украинскую территорию. Его родные родители под влиянием русских нарративов буквально прокляли своего ребенка. Однако парень решил остаться и говорит, что единственная причина, которая может побудить его покинуть Украину – полная оккупация страны.

И они далеко не единственные из числа настоящих украинцев на оккупированном Донбассе. Недаром российские оккупанты вновь усиливают репрессии – недавно под прицелом снова оказались проукраински настроенные граждане.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!