'Моя 'гибель' не была глупым фарсом': командир РДК Капустин впервые обратился к собратьям после 'покушения'

Командир Российского добровольческого корпуса (РДК) Денис Капустин впервые прокомментировал информацию о якобы "покушении на него". Он подчеркнул, что фейковая "гибель" была частью специальной операции по введению россиян в заблуждение.

В своем обращении, которое командир РДК опубликовал в собственном Telegram-канале, он подчеркнул, что инсценировка не имела ничего общего с "глупым фарсом" и была спланированной операцией.

"Хочу напомнить вам, что мое место службы называется Главное управление разведки Министерства обороны Украины и теперь вы поняли, что моя "гибель" была не каким-то глупым фарсом, а Специальной Обманной Операцией, которая завершилась абсолютным успехом", – говорится в обращении Капустина.

Он также поделился личными эмоциями после волны сообщений о его "смерти". Командир добавил, что никогда не стремился к популярности или славе, однако реакция большого количества людей была для него неожиданностью.

"Мне было очень приятно и одновременно грустно читать ваши послания мне "погибшему". Я не ожидал, что такому количеству людей важно и нужно то, что я делаю", – отметил Капустин.

По словам командира, он видел граффити и акции памяти в Германии, Италии, Болгарии, а также видео и посты из США, Австралии, Швеции и Чехии. Он отметил, что все слова поддержки и мемориальные акции были искренними, поэтому не должны вызывать стыда.

В завершении обращения Капустин поблагодарил за поддержку и рассказал о дальнейших планах. Кроме того, он анонсировал "ряд запоздалых новогодних подарков".

"Я всем вам очень благодарен и растроган вашим отношением. Я с вами навсегда. Друзья мои, поэтому спасибо вам за поддержку меня лично и Русского добровольческого корпуса, и давайте вместе развалим этот 2026-й год – год будет явно очень интересный", – подытожил командир РДК.

Что предшествовало

27 декабря в РДК сообщили о гибели своего командира. Военные отметили, что жизнь Дениса Капустина оборвалась ночью на Запорожском направлении от попадания российского дрона.

"Сегодня ночью на Запорожском направлении фронта, во время выполнения боевого задания героически погиб наш командир – Денис "WhiteRex" Капустин. По предварительным данным – прилет FPV-дрона", – сообщили тогда в РДК.

Однако 1 января выяснилось, что Денис Капустин жив, а его "гибель" была удачной спецоперацией ГУР. Убийствокомандира заказали российские спецслужбы и выделили на реализацию преступления полмиллиона долларов. В результате спецоперации ГУР, которая длилась более месяца, удалось спасти жизнь Капустина и "оставить в дураках" российских силовиков.

Впоследствии в ГУР раскрыли подробности удачной операции. Разведчики инсценировали гибель Дениса Капустина, чтобы ввести в заблуждение россиян и сохранить ему жизнь. Для этого подготовили видео с ударом дрона по микроавтобусу и кадрами горящего транспорта, которые подтвердили "ликвидацию". Полученные материалы убедили заказчиков, после чего те заплатили 500 тысяч долларов за "выполненное задание". В ГУР сообщили, что эти средства направят на нужды спецназовцев.

Ранее OBOZ.UA сообщал, МВД страны-агрессора России снова объявило в розыск основателя и командира Российского добровольческого корпуса Дениса Капустина. Соответствующую информацию внесли в базу данных ведомства в начале января. Это произошло после заявлений украинской военной разведки о том, что сообщение о его гибели было инсценировкой.

