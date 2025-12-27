Отдал жизнь за Украину: на Запорожском направлении погиб командир РДК Денис Капустин. Фото
В ночь на 27 декабря на фронте погиб командир Русского добровольческого корпуса Денис Капустин. Его жизнь оборвалась во время выполнения боевой задачи на Запорожском направлении.
Предварительно, погиб Капустин вследствие удара FPV-дрона. Об этом сообщили в РДК.
Погиб командир РДК
"Сегодня ночью на Запорожском направлении фронта, во время выполнения боевой задачи героически погиб наш командир – Денис "WhiteRex" Капустин. По предварительным данным – прилет FPV-дрона", – сообщили утром в субботу в РДК.
Больше подробностей о гибели командира добровольческого подразделения там не сообщили, сославшись на то, что пока устанавливают детали произошедшего. Больше рассказать в РДК пообещали чуть позже.
"Мы обязательно отомстим, Денис. Твое дело живет", – обратились к павшему командиру россияне-добровольцы.
Новость дополняется