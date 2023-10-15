Моше Шарет: незаслуженно забытый лидер Израиля

15 октября 1894 года появился на свет самый знаменитый уроженец Херсона

15 (по другим свидетельствам – 16) октября 1894 года в украинском Херсоне родился человек, которому предстояло сыграть важную роль в истории Израиля. Его имя при рождении – Моисей Яковлевич Черток, в историю же он вошел как Моше Шарет – первый глава МИД и второй премьер-министр Израиля. Его совершенно незаслуженно считают забытым лидером Израиля, хотя портрет Моше Шарета с 1988 года красуется на купюрах в 20 шекелей, а его именем названы кварталы и улицы многих городов Израиля.

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Херсон – Иерусалим – Тель-Авив

Отец Моше, Яков Черток (по другим сведениям – Шерток), уехал из Российской империи в 1881 году, спасаясь от первой волны еврейских погромов, которые последовали после того, как очередное покушение народовольцев на императора Александра II оказалось успешным. Он поселился в кибуце неподалеку от Яффо, а затем переехал в Иерусалим. Спустя семь лет Черток вернулся на родину – на этот раз для жизни он выбрал Одессу, где вскоре встретил очаровательную, но при этом рассудительную и практичную Фаню Лев, на которой вскоре женился. Молодая семья переехала в Херсон – там появились на свет три дочери и двое сыновей, в том числе и Моисей.

Мальчик учился сначала в еврейской начальной школе – так называемом хедере, а затем в мужской гимназии Херсона, на которой впоследствии была установлена мемориальная доска, удостоверяющая этот факт. Уже тогда Шарет проявил страсть к изучению лингвистики: всего он говорил на восьми языках, включая иврит, на который он впоследствии переводил произведения мировой литературы.

В 1906 году в России началась новая волна еврейских погромов, и семья Черток, как и многие их соплеменники из причерноморских городов и сел, переехала в Османскую империю, где им давали гражданство – как отцу Остапа Бендера, который, как известно, был турецкоподданный. Впрочем, семья Черток, в отличие от других, провела там немного времени. Вместе с женой, детьми и семьями брата и сестры Яков Черток переехал в Палестину, Моше в то время исполнилось 12 лет, и первые пару лет семья жила в большом доме возле мельницы, отец много работал, а мать лечила местное – арабское – население от глазных болезней и разного рода инфекций. В 1908 году они переехали в Яффо, где жили в строящемся квартале Ахузат-Байт, с которого начался Тель-Авив.

Учеба, бои и снова учеба

Моше был учеником первого курса первой в стране еврейской гимназии "Герцлия", после успешного окончания которой поступил на факультет права университета в Стамбуле, где вместе с ним учились Давид Грин и Ицхак Шимшелевич, ставшие впоследствии первым премьер-министром Израиля Бен-Гурионом и вторым президентом страны Бен-Цви.

Его учебу прервала служба в армии: когда началась Первая мировая война, Моше в составе Османской армии отправился добровольцем на фронт. Лейтенант Черток не только служил офицером-переводчиком, но и участвовал и в боях: в частности, подразделение, в котором он служил, принимало участие в защите проливов Босфор и Дарданеллы, а также и самого Стамбула от захвата странами Антанты.

По окончании службы – в 1919 году – Черток поступил на работу в секретариат Сионистской комиссии – консультативном органе при Британской администрации в Палестине, занимавшейся всеми вопросами, которые так или иначе касались евреев. С 1922 по 1924 год Моше учился в Лондонской школе экономики, так что можно сказать, что он обладал лучшим для политического деятеля образованием – юридическим и экономическим.

"Человек, исполняющий свой долг"

Тогда же вступил в сионистскую социалистическую рабочую партию Ахдут ха-Авода ("Единство труда"). С этого момента можно говорить о начале политической карьеры Моше Чертока – его роль в появлении и становлении государства Израиль невозможно переоценить. Начал он ее с работы журналиста: он был заместителем главного редактора ежедневной газеты Всеобщей федерации труда Гистрадут и редактором английского еженедельника "Давар".

После окончания Второй мировой войны ООН приняла решение о создании государства Израиль, Моше Черток стал одним из авторов Декларации независимости, которая была подписана 14 мая 1948 года в Тель-Авиве. Тогда же он был назначен первым в истории страны министром иностранных дел и сменил свою фамилию на Шарет, что в переводе означает "служитель" или "человек, выполняющий свой долг". Сменили свои фамилии и другие руководители государства: Давид Грин стал Бен-Гурионом, а Голда Меерсон – Голдой Меир. На этом посту Шарет возглавлял израильскую делегацию на переговорах о прекращении огня в течение – и после – войны за независимость, смог установить дипломатические отношения с десятками стран мира, принимал участие в решении вопроса о репарациях со стороны Германии – при его непосредственном участии в 1952 году было подписано соглашение об этом с Западной Германией. То, что Израиль стал членом ООН, тоже во многом заслуга Моше Шарета – кстати, именно он презентовал в этой организации флаг своей страны.

"Дело Лавона"

После первой отставки Бен-Гуриона именно Шарет был избран премьер-министром Израиля – на этом посту он пробыл почти два года, после чего состоялось второе пришествие на этот пост Бен-Гуриона. Шарету он достался не в самый простой и спокойный период израильской истории: враждебность арабского населения нарастала, а результатом набегов палестинских боевиков, постоянно проникавших на территорию страны из контролируемого Египтом сектора Газа и Иордании, были перманентные террористические акты. Попыткой противостоять им стала разведывательная операция, о которой Шарета просто не поставили в известность, потому что понимали: он в силу своих умеренных, а не радикальных взглядов будет против такой авантюры. Организована была министром обороны Пинхасом Лавоном. Ее руководители организовали тайную деятельность группы египетских евреев, направленную на дестабилизацию обстановки в соседней стране. Члены этой ячейки должны были заложить взрывчатку в общественных местах, что привело бы к гибели мирных жителей. Ячейка была разоблачена, а ЦАХАЛ – Армия обороны Израиля – оказалась втянутой в серьезный скандал, названный "делом Лавона", который серьезно ударил по репутации Шарета. Его отношения с Бен-Гурионом, вернувшимся на место главы правительства, которые и без того оставляли желать лучшего, расстроились окончательно. Спустя пять месяцев после своего возвращения Бен-Гурион уволил его с поста министра иностранных дел, назначив на это место Голду Меир.

Последний приют на Трумпельдоре

Шарет и сам не хотел больше оставаться на посту министра правительства, политику которого он считал чересчур агрессивной. На пенсии он руководил издательством Am Oved и колледжем Бейт Берл, а также председательствовал во Всемирной сионистской организации, в которую был избран в 1960 году, и Еврейском агентстве. Несмотря на то что Шарет умирал от рака, он практически до самой смерти выступал перед публикой, рассказывая о своих взглядах на прошлое, настоящее и будущее Израиля, несмотря на то, что делать это ему приходилось в инвалидной коляске. Моше Шарет умер 7 июля 1965 года в возрасте 70 лет; согласно завещанию, он похоронен на еврейском кладбище Трумпельдор рядом со своей женой Ципорой.