Морпехи 39-й бригады получили новую партию помощи от 'Стального фронта'

Стальной фронт Рината Ахметова продолжает поддерживать украинских военных. Недавно очередной транш помощи на почти три миллиона гривен получила 39 отдельная бригада береговой обороны ВМС ВС Украины. В частности, по запросу бойцов, компания "Метинвест" передала универсальный трактор для обустройства позиций и современный интерактивный стол для оперативного планирования.

Эта техника является жизненно необходимой для подразделения, которое с начала полномасштабного вторжения безжалостно выбивает оккупантов с украинской земли. Бойцы бригады принимали участие в самых горячих боях на Херсонщине и Николаевщине, а сегодня продолжают сопротивляться врагу. Обустройство надежных оборонительных позиций – один из ключевых приоритетов для сохранения жизней бойцов и эффективного выполнения боевых задач. Специалисты "Метинвеста" провели комплексный технический осмотр трактора и подготовили его к работе вблизи передовой.

"Трактор будем использовать в подготовке позиций первой линии и второй линий обороны. Это важная составляющая ведения войны – подготовка, чтобы враг не застал тебя врасплох, поэтому мы всегда готовимся. Обустройство собственных позиций это такой же важный аспект подготовки, как и тренировки личного состава, поэтому здесь не может быть мелочей", – замечает военнослужащий 39 отдельной бригады береговой обороны 30 корпуса морской пехоты ВМС ВС Украины на псевдо "КРЮГЕР".

Кроме спецтехники, морпехи получили интерактивный сенсорный стол, который нужен для оперативного планирования действий подразделения. Это современное решение позволит принимать тактические решения быстрее и эффективнее.

"Такие технологии уже не впервые используются в Вооруженных силах Украины: смежные подразделения, с которыми мы общаемся и вместе работаем, тоже используют такие столы. Это реально очень крутая помощь, которая улучшит работу вообще подразделения и подразделение будет более оперативно решать проблемы на поле боя. "Метинвест" не впервые поддерживает нашу бригаду – и это всегда оперативная помощь именно тем, в чем нуждается подразделение. Конечно это очень важно, ведь мы объединяем силы для общей победы Украины. Только вместе мы сильны", – убежден "КРЮГЕР".

Напомним, что общая сумма, которую бизнесы Рината Ахметова направили на помощь военным и гражданским украинцам с начала полномасштабного вторжения, достигла 12.8 млрд грн.