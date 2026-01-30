Морозы в Украине будут усиливаться: синоптик рассказала, какой погоды ждать

Последний день января принесет украинцам усиление морозов и местами мокрый снег или дождь. Такое похолодание продержится и в начале февраля.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Прогнозом специалист поделилась на странице в Facebook.

По прогнозам Диденко, 31 января в отдельных регионах востока и юга Украины еще сохранится относительно теплая погода. На Луганщине, Донетчине а также в Запорожье и Крыму дневная температура воздуха будет достигать от +1 до +5 градусов. Кроме того, в упомянутых регионах ожидается дождь и мокрый снег. Осадки будут сопровождаться сильным штормовым ветром.

В то же время в центральной части Украины, кроме Винницкой области, а также на юге и востоке, 31 января ожидаются дождь и мокрый снег. На западе и севере существенных осадков в этот день ожидать не стоит.

В последний день января в остальных областях задержатся морозы. Температура днем сянет от 6 до 10 градусов ниже нуля, а на севере и западеот -7 до -12 градусов. Также ожидается порывистый, местами штормовой ветер.

Конец второго месяца зимы для киевлян тоже будет морозным. Ночью температура опустится до -14 градусов, днем термометры покажут до -12.

По прогнозам Натальи Диденко, в дальнейшем морозы в Украине будут усиливаться, а в начале февраля синоптик прогнозирует ночные температуры в пределах от -20 до -28 градусов.

