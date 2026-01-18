Критические морозы до -25: какая погода ожидает Украину на выходных

В ближайшее время в Украине сохранится морозная погода, которую будет обуславливать арктический воздух и выступление мощного антициклона с северо-восток. В некоторых регионах страны столбики термометров опустятся до -25 градусов.

Ощущение холода будет усиливать сильный северо-восточный ветер. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Арктическая погода в Украине

По прогнозам синоптиков, 19 января в Украине сохранится морозная погода, арктический воздух и мощный антициклон с северо-востока. Давление будет расти, а прояснение будет способствовать дополнительному охлаждению воздуха.

В ночное время суток синоптики прогнозируют до 20 градусов мороза, в северной части местами до 25 градусов мороза. Днем столбики термометров покажут до -14 градусов, а на юге и юго-востоке страны будет 4-9 градусов мороза.

Ощущение холода будет усиливать преимущественно северо-восточный ветер. Осадков не в ближайшее время не предвидится, только в Крыму и Приазовье местами выпадет небольшой снег.

В воскресенье 18января мороз еще больше усилится. В последний день недели самая низкая температура ожидается на западе Украины. Синоптики подчеркнули, что погода на выходных станет настоящим испытанием морозом для всей Украины.

Напомним, параллельно с регулярными российскими террористическими атаками по энергетической инфраструктуре Киев продолжает страдать от одних их самых сильных за последние годы морозов. Экстремально низкая температура в столице продержится еще около двух недель.

