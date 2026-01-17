В Киев после 'арктических' морозов ворвется потепление: когда будут первые 'плюсы'

Параллельно с регулярными российскими террористическими атаками по энергетической инфраструктуре Киев продолжает страдать от одних их самых сильных за последние годы морозов. Экстремально низкая температура в столице продержится еще около двух недель.

После морозов в Киеве прогнозируется плюсовая температура. Об этом сообщает портал Meteo.

Морозы в Киеве

По прогнозам синоптиков, "арктические" морозы в украинской столице будут почти до самого конца января. Еще 28 числа ночью столбики термометров опустятся до -15 градусов, а с 29 января морозы ослабнут до -8 градусов.

В течение 30 и 31 января температура воздуха в столице будет колебаться в пределах нуля – от 4 градусов мороза ночью до +3 днем.

Начало февраля снова принесет Киеву сильные морозы до -17, однако синоптики обещают, что последний месяц зимы не будет характерен затяжными "арктическими" морозами.

В середине февраля будет неустойчивая погода, столбики термометров будут колебаться от небольших "плюсов" до экстремальных морозов. Существенных осадков в последний месяц зимы не предвидится. Однако ранее синоптики неоднократно предупреждали, что прогноз погоды на месяц вперед может быть существенно изменен.

Напомним, климатологи подвели погодные итоги 2025 года в Киеве. Он стал шестым самым теплым в столице за время проведения наблюдений – среднегодовая температура была на 1,4°С выше климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881 года. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

