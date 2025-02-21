Морозы еще не отступят: синоптик рассказала, какой погоды ждать в Украине в выходные. Карта

В Украине в выходные, 22 и 23 февраля, сохранится прохладная погода, которая связана с расположением антициклона над нашей страной. На большинстве территории будет сухая погода, кроме востока.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале. Она отметила, что "морозы еще продолжатся".

"Над Украиной расположился антициклон, его центр именно над нами. Поэтому в большинстве областей в ближайшие выходные будет преобладать сухая, без осадков, погода. Лишь в воскресенье, 23 февраля, в восточной части Украины пройдет снег – влияние циклона с востока", – говорится в сообщении.

В ночные часы столбики термометров будут колебаться от -10 до -17°C, а в субботу и воскресенье в большинстве областей – от -2 до -7°C. В западных регионах днем будет гораздо теплее – от -1 до +5°C.

Погода в Киеве на 22 и 23 февраля

В Киеве 22 и 23 февраля осадков не ожидается из-за антициклона: ночью температура составит от -12 до -14°C, а днем – от -2 до -4°C.

Как отметила Наталья Диденко, с 25 февраля прогнозируется ослабление морозов и постепенное повышение температуры.

Напомним, по словам синоптика Натальи Птухи, последние зимние дни принесут в Украину потепление. Уже со вторника, 25 февраля, столбики термометра днем будут показывать плюсовую погоду. Тепло будет преобладать по всей территории страны днем, но ночью в большинстве регионов, кроме южных, могут еще быть морозы.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Укргидрометцентра, в Украине до конца недели сохранится холодная погода, на выходные морозы даже усилятся. Однако снегопады не будут сильными и пройдут только в нескольких регионах.

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