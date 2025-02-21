В Украину ворвется весеннее тепло: синоптик рассказала, когда ждать смены погоды. Карта

Последние дни зимы принесут в Украину потепление. На выходных морозы будут еще держаться, а уже со вторника, 25 февраля, дневные температуры перейдут на плюсовые.

Видео дня

Ночью на большинстве территории государства столбики термометров еще могут опускаться ниже нуля. Такой прогноз в интервью OBOZ.UA сделала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Согласно ее прогнозу, уже в начале следующей недели в Украину придет потепление.

"Сейчас у нас атмосферные процессы стабильны, в большинстве регионов "минус" и днем, и ночью. Напротив, на выходные ожидается усиление морозов, еще одна волна холода. Но уже со вторника дневные температуры перейдут на "плюс", возможно, еще будет сохраняться небольшой "минус", но ближе к тем датам будем уточнять", – отметила синоптик.

Она добавила, что плюсовые температуры будут преобладать на всей территории страны днем, однако ночи в большинстве регионов, кроме южных, могут быть еще морозными. На юге столбики термометров выше нуля, вероятно, будут оставаться и ночью.

На фоне почти весенней погоды в последние дни февраля снежные покровы будут постепенно таять, снег через неделю сохранится, вероятно, только в Карпатах.

"Но сказать, что это окончательное потепление, мы не можем, потому что в марте могут снова измениться погода. Надо будет смотреть", – предупредила Птуха.

В то же время, учитывая, что мороз окончательно не отступит, будет сохраняться гололедица, прежде всего в северных, частично центральных, восточных, некоторых западных и южных областях. Днем солнечные лучи будут прогревать снег и подтаивать, однако из-за того, что температура также будет падать ниже нуля – могут образовываться ледяная корка и сосульки.

"Поэтому нужно быть внимательными, осторожными и не расслабляться, потому что зимняя погода коварна", – предупредила синоптик.

Напомним, ранее в Гидрометцентре удивили прогнозом. Синоптики спрогнозировали два сюрприза погоды за одну неделю.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!