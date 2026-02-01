Морозы до -28: синоптик рассказала, когда в Украине ожидается пик похолодания

В начале последнего зимнего месяца, все что зимняя погода принесет в Украину сильные морозы. Низкие температурные показатели начнутся 2,3 и 4 числа, а уже начиная с 5-6 числа холода вдиступлять.

Видео дня

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, температура воздуха будет доходить даже до почти -30 градусов.

Погода в Украине на ближайшие три дня

По словам синоптика, в ближайшее время предполагается очень холодная погода с температурой воздуха ночью -20... -28 градусов, днем -12... -19 градусов. На юге температурные показатели будут колебаться: ночью -12...-18 градусов, днем -2...-10 градусов.

"Антициклон пока доминирует, поэтому в большинстве областей осадки маловероятны. А вот близость черноморского циклона обусловит в Крыму и Приазовье снег и метели", – подчеркивает Диденко.

В Киеве же по словам синоптика, ближайшей ночью до -25 градусов, завтра днем около -15 градусов. Без осадков, днем в столице солнечные прояснения. В то же время, 3 и 4 февраля будет еще очень холодно, а начиная с 5-6 февраля температура значительно снизится.

Синоптики предупреждают о холодах

Синоптики неоднократно повторяют: после короткой оттепели Украину снова накроет волна акрктического похолодания, которое начнется с конца января, и продержится даже в начале февраля.

Синоптик Иван Семилит заявил, что под влиянием противостояния южного теплого циклона с центром над Приазовьем и мощного холодного антициклона, центр которого расположен над Финляндией, в западных и северных областях, а также в Винницкой и Черкасской областях ожидается сухая погода с умеренным морозом.

Напомним, климатологи подвели погодные итоги 2025 года в Киеве. Он стал шестым самым теплым в столице за время проведения наблюдений – среднегодовая температура была на 1,4°С выше климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881 года. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!