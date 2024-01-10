Мороз постепенно отступит: синоптики дали прогноз погоды на среду, 10 января

В среду, 10 января, в Украине будет облачно с прояснениями, а морозы начнут отступать – столбики термометров сегодня поднимутся на несколько градусов выше, чем во вторник. Осадков в этот день не ожидается почти по всей стране.

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Лишь в северных и восточных областях местами выпадет небольшой снег. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook. На дорогах страны будет гололедица, предупреждают синоптики.

Температура воздуха ночью будет от 6 до 11 градусов мороза, в восточных, большинстве центральных областей, в Карпатах и на Прикарпатье холоднее – 12-17 градусов ниже нуля. Днем столбики термометров покажут 1-6 градусов мороза, а теплее всего будет на Закарпатье и местами в Крыму – от 0 до 2 градусов тепла.

В Киевской области в среду будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, а на дорогах региона образуется гололедица.

Температура воздуха по области ночью будет 6-11 градусов ниже нуля, а днем 1-6 градусов мороза. В Киеве ночью от -8 до -10 по Цельсию, а днем 2-4 градуса мороза.

Также объявлено предупреждение об умеренной снеголавинной опасности (2 уровня) на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

Как сообщал OBOZ.UA, на территорию Украины зашла холодная арктическая воздушная масса и принесла морозы, которые останутся у нас и дальше. В ближайшие дни температура воздуха немного повысится, но 12 января снова похолодает.

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