Мороз и мокрый снег: Украину ждет волна похолодания

В понедельник, 17 марта, в Украину придет волна похолодания. Временами возможен мороз и даже мокрый снег.

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Об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко. Она также добавила, что потепление придет в Украину только с 22 или 23 марта.

"В понедельник на западе и севере Украины будет выпадать мокрый снег. Ночью -3-8, днем 0+4 градуса. К непогоде присоединится сильный северо-западный ветер! Одевайтесь тепло, покатайтесь маршруткой лучше завтра, потому что на дорогах будет неуверенно", - говорится в сообщении.

Диденко также рассказала, что на остальной территории Украины 17 марта без существенных осадков, разве что на западе центральной части дождь и мокрый снег.

"Ночью 0+4, днем +6+11 градусов. В Киеве завтра погода на любителя: мокрый снег, на дорогах казначе, ночью -3-5, днем +1+3 градуса. Порывистый северо-западный ветер!" – резюмировала свой прогноз синоптикиня.

Напомним, что в Киеве в течение с 7 по 9 марта включительно климатологи зафиксировали сразу пять температурных рекордов. В частности, в пятницу воздух прогрелся до +20,2°С, что на 3,9°С выше 20 лет назад для этой даты.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2024-2025 годов стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве начиная с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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