Морковь останется сочной и твердой и не потеряет цвет: как правильно хранить

Морковь — это неотъемлемый продукт на кухне, но она не всегда хорошо хранится в шкафу или ящике холодильника. Влага, ферменты и время могут привести к тому, что хрустящая текстура станет мягкой, а ярко-оранжевый цвет исчезнет.

Замораживание может продлить срок ее годности, сохраняя при этом все ее первоначальные качества. Как сделать это правильно, рассказывает OBOZ.UA.

Для того, чтобы морковь оставалась сочной, твердой и не теряла своего цвета, перед заморозкой рекомендуется бланшировать ее.

Бланширование имеет решающее значение, поскольку оно замедляет или останавливает активность ферментов, что приводит к потере вкуса, цвета и текстуры.

Этот метод удаляет грязь и микроорганизмы, повышает яркость и сохраняет витамины. Кроме того, бланширование смягчает овощи, что облегчает упаковку. Процесс заключается в быстром погружении моркови в кипяток, а затем перемещении ее в ледяную воду.

Однако правильное бланширование моркови является важным, поскольку избыток влаги может привести к образованию кристаллов льда, что влияет на текстуру и внешний вид замороженной моркови.

Если все сделать правильно, замороженная морковь может храниться 12 месяцев, и процесс очень прост. Сначала промойте сырую морковь под водой, чтобы смыть грязь, затем обрежьте верхушки и очистите ее.

Теперь подготовьте морковь, нарезав ее ломтиками, кубиками или измельчив более крупные кусочки, на ваш вкус. Это могут быть тонкие ломтики, кубики или продольные полоски. Мелкую морковь оставляйте целой.

Когда овощи будут готовы, доведите до кипения большую кастрюлю с подсоленной водой. Добавьте морковь и бланшируйте небольшие целые морковки в течение пяти минут или нарезанную ломтиками, кубиками или полосками морковь в течение двух минут.

Слейте воду с моркови, затем переложите ее в большую миску с ледяной водой, чтобы остыла. После охлаждения снова слейте воду и промокните. Разложите морковь одним ровным слоем на противне и заморозьте на один-два часа, пока она не затвердеет.

Наконец, положите морковь в пакет, пригодный для замораживания. Плотно закройте пакет и верните его в морозильную камеру, чтобы морковь оставалась свежей и готовой к дальнейшему употреблению.

