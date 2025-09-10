УкраїнськаУКР
русскийРУС

Когда надо выкапывать свеклу и морковь: советы для дачи

Юлия Потерянко
Новости. Общество
2 минуты
1,4 т.
Когда надо выкапывать свеклу и морковь: советы для дачи

Сезон огородничества в Украине вышел на финишную прямую – продолжается сбор урожая. И если степень спелости овощей, которые созревают на воздухе, легко определить на глаз, то с корнеплодами, которые растут в земле, все несколько сложнее.

Видео дня

Такие популярные культуры, как свекла и морковь, нужно собирать в правильный момент, чтобы они были созревшими, сочными, сладкими и при этом хорошо пригодными для хранения. Свои советы, как по внешним признакам растения определить этот момент, дала автор YouTube-канала "Огородница из Одессы".

Когда пора собирать свеклу

Сигналом готовности свеклы к сбору является пожелтение и подсыхание нижних листьев растения. Это свидетельствует, что оно завершает фотосинтез и переходит в период подготовки к зиме. Если листья еще сочно-зеленые – спешить с выкапыванием не стоит. Спелая свекла отличается насыщенным бордовым цветом, плотной мякотью и средним весом около 300-400 граммов на плод. Выкапывать ее следует до наступления заморозков, ведь холод легко портит урожай.

Когда надо выкапывать свеклу и морковь: советы для дачи

Когда копать морковь

Морковь указывает на то, что плоды созрели, подсыханием нижней ботвы. Ждать, когда зеленая часть полностью завянет, не стоит – в таком случае и плоды тоже будут сухими. Дополнительными маркерами готовности является появление мелких трещин на поверхности, равномерный яркий цвет и гладкая поверхность морковки без пятен. Оптимальный диаметр моркови – 1-2 см, длина может варьироваться в зависимости от сорта. Хотя этот корнеплод менее чувствителен к заморозкам, чем свекла, все же затягивать со сбором урожая тоже не стоит. Если передержать морковь в земле, ее мякоть станет грубее и у нее ухудшится вкус.

Советы по сбору и хранению

После выкапывания и со свеклы, и с моркови стоит сразу обрезать ботву, а подготовленные плоды разложить для просушки в тени. Лучше всего они хранятся в прохладном сухом помещении с хорошей вентиляцией. В южных регионах можно попробовать еще один прием – оставить морковь зимовать просто в почве, накрыв грядку слоем соломы и веток. Урожай с такой грядки можно собрать уже весной – без сильных морозов морковь не перемерзнет и будет вкусной.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно сажать клубнику осенью.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.