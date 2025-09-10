Когда надо выкапывать свеклу и морковь: советы для дачи

Сезон огородничества в Украине вышел на финишную прямую – продолжается сбор урожая. И если степень спелости овощей, которые созревают на воздухе, легко определить на глаз, то с корнеплодами, которые растут в земле, все несколько сложнее.

Такие популярные культуры, как свекла и морковь, нужно собирать в правильный момент, чтобы они были созревшими, сочными, сладкими и при этом хорошо пригодными для хранения. Свои советы, как по внешним признакам растения определить этот момент, дала автор YouTube-канала "Огородница из Одессы".

Когда пора собирать свеклу

Сигналом готовности свеклы к сбору является пожелтение и подсыхание нижних листьев растения. Это свидетельствует, что оно завершает фотосинтез и переходит в период подготовки к зиме. Если листья еще сочно-зеленые – спешить с выкапыванием не стоит. Спелая свекла отличается насыщенным бордовым цветом, плотной мякотью и средним весом около 300-400 граммов на плод. Выкапывать ее следует до наступления заморозков, ведь холод легко портит урожай.

Когда копать морковь

Морковь указывает на то, что плоды созрели, подсыханием нижней ботвы. Ждать, когда зеленая часть полностью завянет, не стоит – в таком случае и плоды тоже будут сухими. Дополнительными маркерами готовности является появление мелких трещин на поверхности, равномерный яркий цвет и гладкая поверхность морковки без пятен. Оптимальный диаметр моркови – 1-2 см, длина может варьироваться в зависимости от сорта. Хотя этот корнеплод менее чувствителен к заморозкам, чем свекла, все же затягивать со сбором урожая тоже не стоит. Если передержать морковь в земле, ее мякоть станет грубее и у нее ухудшится вкус.

Советы по сбору и хранению

После выкапывания и со свеклы, и с моркови стоит сразу обрезать ботву, а подготовленные плоды разложить для просушки в тени. Лучше всего они хранятся в прохладном сухом помещении с хорошей вентиляцией. В южных регионах можно попробовать еще один прием – оставить морковь зимовать просто в почве, накрыв грядку слоем соломы и веток. Урожай с такой грядки можно собрать уже весной – без сильных морозов морковь не перемерзнет и будет вкусной.

