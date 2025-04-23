'Мониторим все вредные ресурсы': в полиции рассказали, как предотвращают вербовку украинцев спецслужбами РФ

Национальная полиция Украины продолжает бороться с вербовкой вражескими спецслужбами наших граждан. В настоящее время правоохранители обнаружили более 180 тысяч ссылок в Telegram, по которым представители страны-агрессора РФ вербуют агентов среди украинцев.

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40 тысяч из них уже были заблокированы. Об этом 22 апреля в телеэфире рассказал заместитель главы Нацполиции Украины Андрей Небытов.

Над этим работают в том числе и сотрудники Департамента киберполиции.

"С помощью наших ресурсов, в том числе киберполиции, мы мониторим все вредные ресурсы, где есть вредоносные ссылки, по которым осуществляется вербовка наших граждан. Мы обнаружили более 180 тыс. таких ссылок, 40 тыс. уже заблокированы", – сказал Небытов.

По его словам, у Национальной полиции есть наработанный механизм действий для блокирования этих вредных ссылок.

Также, отметил Небытов, правоохранители проводят оперативно-технические мероприятия, агентурно-оперативную работу, позволяющую своевременно выявлять подготовку преступления, а также группы людей, отдельных лиц, которые готовятся к совершению преступления.

Как сообщал OBOZ.UA, в Николаеве правоохранители задержали очередного участника агентурной группы спецслужб России, деятельность которой была разоблачена в марте этого года. Злоумышленник по заданию российских оккупантов корректировал удары по областному центру.

Речь идет о 50-летнем местном жителе, который попал в поле зрения оккупантов как прокремлевский комментатор в чатах Telegram-каналов.

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