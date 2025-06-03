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Молодой картофель в сливках и с беконом: рецепт очень вкусного блюда для всей семьи

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
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Рецепт картофеля

Сезон молодого картофеля уже наступил. Готовить его можно по-разному: запекать, тушить, жарить, варить с маслом и укропом. А очистить можно без ножа, просто добавив много соли. 

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Молодой картофель

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного молодого картофеля со сливками, беконом и чесноком. 

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Картофель – 700 г
  • Бекон – 150 г
  • Сливки 20-30% – 200 мл
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Соль – по вкусу
  • Черный перец – по вкусу
  • Любимые специи (например, паприка, сухой чеснок)
  • Свежий укроп – 1-2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Картофель отварите до полуготовности, дайте немного остыть и нарежьте кружочками или кусочками.

Картофель со сливками

2. Обжарьте картофель на сковородке до румяной корочки. Добавьте нарезанный бекон и жарьте вместе еще 2-3 минуты. Мелко нарежьте чеснок и добавьте в сковородку. Обжарьте до аромата. Влейте сливки, добавьте соль, перец и специи, перемешайте.

Приготовление блюда

3. Тушите 5-7 минут на слабом огне, чтобы все пропиталось. В конце посыпьте свежим укропом и подавайте горячим.

Готовый картофель в сливках

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