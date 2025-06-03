Молодой картофель в сливках и с беконом: рецепт очень вкусного блюда для всей семьи
Сезон молодого картофеля уже наступил. Готовить его можно по-разному: запекать, тушить, жарить, варить с маслом и укропом. А очистить можно без ножа, просто добавив много соли.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного молодого картофеля со сливками, беконом и чесноком.
Ингредиенты:
- Картофель – 700 г
- Бекон – 150 г
- Сливки 20-30% – 200 мл
- Чеснок – 2 зубчика
- Соль – по вкусу
- Черный перец – по вкусу
- Любимые специи (например, паприка, сухой чеснок)
- Свежий укроп – 1-2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Картофель отварите до полуготовности, дайте немного остыть и нарежьте кружочками или кусочками.
2. Обжарьте картофель на сковородке до румяной корочки. Добавьте нарезанный бекон и жарьте вместе еще 2-3 минуты. Мелко нарежьте чеснок и добавьте в сковородку. Обжарьте до аромата. Влейте сливки, добавьте соль, перец и специи, перемешайте.
3. Тушите 5-7 минут на слабом огне, чтобы все пропиталось. В конце посыпьте свежим укропом и подавайте горячим.
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