Молодой картофель в сливках и с беконом: рецепт очень вкусного блюда для всей семьи

Сезон молодого картофеля уже наступил. Готовить его можно по-разному: запекать, тушить, жарить, варить с маслом и укропом. А очистить можно без ножа, просто добавив много соли.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного молодого картофеля со сливками, беконом и чесноком.

Ингредиенты:

Картофель – 700 г

Бекон – 150 г

Сливки 20-30% – 200 мл

Чеснок – 2 зубчика

Соль – по вкусу

Черный перец – по вкусу

Любимые специи (например, паприка, сухой чеснок)

Свежий укроп – 1-2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Картофель отварите до полуготовности, дайте немного остыть и нарежьте кружочками или кусочками.

2. Обжарьте картофель на сковородке до румяной корочки. Добавьте нарезанный бекон и жарьте вместе еще 2-3 минуты. Мелко нарежьте чеснок и добавьте в сковородку. Обжарьте до аромата. Влейте сливки, добавьте соль, перец и специи, перемешайте.

3. Тушите 5-7 минут на слабом огне, чтобы все пропиталось. В конце посыпьте свежим укропом и подавайте горячим.

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