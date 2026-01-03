Мокрый снег и дождь: какой будет погода в Украине 3 января. Карта

В субботу, 3 января, погода в Украине будет переменчивой. Часть территории страны накроют осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Ночью по Украине, кроме юга, пройдет небольшой снег, на Закарпатье и в Карпатах – умеренный.

Днем в южных, центральных, восточных областях и в Карпатах ожидаются умеренный мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололед. На остальной территории Украины день пройдет без осадков.

На дорогах по всей стране, кроме юга, будет гололедица. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с, в южных, восточных и Днепропетровской областях – порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов мороза, в Карпатах 3-8 мороза. В дневные часы столбики термометров покажут от 3 мороза до 2 тепла, в восточных, Днепропетровской областях – в пределах 0-5 градусов тепла.

В южной части страны будет теплее: ночью около 0, днем 3-8 градусов тепла, а в Крыму столбики термометров будут достигать 11 с плюсом.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявили по всей Украине из-за гололеда на дорогах и порывов ветра. Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта на отдельных участках дорог.

Как сообщал OBOZ.UA, первые январские выходные принесут украинцам неустойчивую погоду с осадками и похолоданием. В субботу большинство регионов накроют дожди или снег. Уже ночью морозы распространятся почти на всю территорию страны. В воскресенье осадки отступят, однако ночные морозы останутся.

