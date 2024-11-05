Мокрый снег и до 5 градусов мороза: синоптики уточнили прогноз погоды на среду, 6 ноября

В Украине на среду, 6 ноября, согласно последнему прогнозу погоды, ожидается переменная облачность без осадков. Но на востоке, а ночью также и на северо-востоке страны прогнозируется небольшой мокрый снег и дождь.

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Об этом говорится в уточнении прогноза "Укргидрометцентра". Как отмечают синоптики, в среду будет слабый ветер западного и северо-западного направления, с порывами не более 5-10 м/с.

Температура в стране ночью от 3° тепла до 2° мороза. Холоднее всего в западных областях, где ночью от нуля до 5° мороза. Днем будет 5-10° тепла. На крайнем юге страны ожидается плюс 12°, а в восточных областях 1-6° тепла.

В Киевской области также переменная облачность, без осадков. Северо-западный ветер будет со скоростью до 5-10 м/с.

Температура в столичной области: ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 5-10° тепла. В Киеве ночью ожидают 1-3° тепла, днем 7-9°.

Отдельно "Укргидрометцентр" дает предупреждение о пожарной опасности. Несмотря на незначительное похолодание в стране, на 5-8 ноября в Днепропетровской, а с 6 числа в Ивано-Франковской и Одесской, с 7 ноября в Черновицкой и 8 ноября в Николаевской областях "преобладает чрезвычайный уровень пожарной опасности".

С чем же связано предупреждение пожарной опасности, синоптики не уточняют.

Как рассказывают в организации, в течение третьей декады октября в Украине преобладал антициклональный характер погоды, на подавляющей части территории страны было сухо и солнечно. Средние суточные температуры воздуха в теплые дни превышали норму на 4-8 ° С и по нормативным показателям соответствовали второй половине сентября.

Причем сентябрь 2024 года в стране стал самым теплым с начала наблюдений, начиная с 1881 года. В течение девятого месяца только в Киеве было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве сегодня, 5 ноября завершился безморозный период, когда температура воздуха снизилась ниже 0ºС. Он продолжался почти 200 дней.

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