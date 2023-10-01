'Мой мир держится благодаря тебе': украинские дети трогательно обратились к героям-защитникам

В День защитников и защитниц Украины, который отмечается отныне 1 октября, маленькие граждане записали обращения к тем, благодаря кому мы продолжаем жить в свободной, демократической и суверенной стране. И малыши, и подростки убежденно верят в Победу, когда герои вернутся домой и обнимут своих детей.

Трогательный ролик опубликовала первая леди Елена Зеленская на своем Telegram-канале. Она заметила, что устами детей говорят взрослые по всей нашей стране (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы знаем, что борьба добра со злом – не метафора, потому что это добро – вы. Вряд ли теперь нас поразят фильмы о спасении мира, потому что мы видим это своими глазами. Нам больше не понадобятся вымышленные супергерои и супергероини, потому что мы видим настоящих", – написала супруга президента.

Видео дня

Зеленская выразила надежду, что все теплые пожелания маленьких украинцев героическим защитникам на первой линии фронта обязательно сбудутся. А слов благодарности и поддержки все равно никогда не будет достаточно.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Зеленский и военное командование нашей страны поздравили украинских героев с Днем защитников и защитниц. Глава государства отметил, что наши сильные воины ежедневно приближают победу Украины.

Также к украинским воинам 1 октября обратился мэр Киева Виталий Кличко. Он поблагодарил героев за их героизм и борьбу с оккупантами.

"Десятый год российскому злу и агрессии противостоят отважные Защитники и Защитницы Украины. Украинцы показали всему миру, что мы – народ, который бьется за свою волю и свое государство. И мы не сдадимся, как бы сложно ни было. Все вместе – объединив усилия воинов, волонтеров, тех, кто работает в тылу, – мы победим! Потому что настоящая сила – только в единении нации, ее сосредоточенности на главной цели", – подчеркнул городской голова столицы.

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