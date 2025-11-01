УкраїнськаУКР
Могут вызвать отравление, ожоги и даже смерть: каких растений лучше не касаться

Могут вызвать отравление, ожоги и даже смерть: каких растений лучше не касаться

Природа прекрасна, но порой и коварна. Среди трав и цветов, которые кажутся безопасными, скрываются настоящие ядовитые ловушки. Некоторые из них могут вызвать легкое раздражение, а другие – серьезные ожоги, отравление или даже смерть. 

Если вы не уверены в происхождении растения, лучше не прикасайтесь к нему и не срезайте. OBOZ.UA рассказывает, какие растения могут вызвать не просто ожоги, а даже отравление и гибель.

Тис ягодный

Вечнозеленое дерево с яркими красными ягодами часто украшает парки и сады, но вид у него обманчивый. Все части тиса – ядовиты, особенно семена.

Даже несколько ягод могут стать смертельными для человека или животного. Птички обычно не трогают эти ягоды, чувствуя опасность инстинктивно.

Борщевик Сосновского

Высокий, эффектный и опасный, борщевик Сосновского содержит вещества, делающие кожу сверхчувствительной к ультрафиолету. Даже короткое прикосновение может вызвать сильные ожоги, которые появятся через несколько часов, а на солнце только ухудшатся. Волдыри, шрамы и боль – типичные последствия контакта.

Крапива

Все с детства знают, что крапива жалит, и после контакта с ней кожа чешется и краснеет. Однако по сравнению с другими ядовитыми растениями крапива не приводит к критическим последствиям. К тому же именно из крапивы варят вкусные весенние супы и делают лечебные чаи. Ее раздражение быстро проходит, если промыть кожу водой или приложить холодный компресс.

Аконит

Это растение имеет красивые фиолетовые соцветия, но все его части содержат смертельно опасные алкалоиды. Даже прикосновение к стеблям или лепесткам может вызвать онемение кожи, а попадание сока – серьезное отравление.

Болиголов пятнистый

Внешне – обычная высокая трава с белыми зонтиками-цветами. На самом деле – одно из самых опасных ядовитых растений в мире. Его токсины поражают нервную систему, вызывают паралич и остановку дыхания.

Именно болиголовом, по легенде, казнили философа Сократа. Даже вдыхание его запаха или прикосновение к листьям может быть опасным.

