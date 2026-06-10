Могут ли вручить повестку при наличии брони: объяснение

Некоторые работники критически важных предприятий во время военного положения имеют право получить бронь и оформить отсрочку от мобилизации. Мобилизовать человека в это время могут только в том случае, если человек добровольно отказался от отсрочки и подписал соответствующее заявление.

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Повестку же при наличии брони вручить могут, однако она не отменяет бронирование автоматически и не означает мобилизацию. Об этом рассказала адвокат LEGAL STRATEGY Виолетта Монастырская изданию УНИАН.

Могут ли дать повестку, если есть бронь

Повестка – это документ, которым лицо вызывают в ТЦК, то есть она не означает немедленную мобилизацию и одновременно не отменяет бронирование. Игнорировать ее не стоит, отмечает адвокат, поскольку неявка без уважительных причин считается административным правонарушением, за которое можно получить штраф до 17 тысяч гривен.

Также адвокат объяснила, как действовать военнообязанному на работе, если он забронирован, однако получил повестку.

"Лицу следует сразу сообщить об этом работодателю и получить оригинал или заверенную копию удостоверения о бронировании и справку от предприятия, в которой четко указана его должность", – говорится в материале.

Кроме того, нужно нужно взять паспорт, военно-учетный документ (подходит выписка из приложения "Резерв") и с этими документами мужчине нужно появиться в ТЦК и зафиксировать, что он предоставил это все.

Также юрист объясняет, что можно попросить отметку о получении документов или о составлении акта о получении. По ее словам, важно иметь подтверждение, что человек предоставил эти документы территориальному центру комплектования.

Если же случится так, что ТЦК превысят свои полномочия, то обжалованию будет подлежать не сама повестка, а следующие решения: постановление о штрафе, приказ о мобилизации, отказ в отсрочке и тому подобное. Такие действия, объясняет юрист, можно обжаловать в административном суде.

Могут ли мобилизовать, если есть бронь

По закону нельзя мобилизовать человека, если у него есть бронь. Так, в 23 статье закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" забронированному работнику гарантируется отсрочка от призыва на весь срок действия брони.

Если же человек добровольно отказался от отсрочки и подписал соответствующее заявление, тогда он может быть мобилизованным.

Также может случиться ситуация, когда бронирование человека признали недействительным из-за ошибок в документах, тогда мужчину могут мобилизовать.

Ранее OBOZ.UA писал о том, почему может затянуться оформление брони от мобилизации. Так, такая задержка может быть связана с техническими причинами и превышением количества забронированных на предприятии.

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