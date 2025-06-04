Могут ли мобилизовать учителей, преподавателей и студентов во время каникул: подробное объяснение

Во время всеобщей мобилизации в Украине педагогические работники и студенты имеют право на получение отсрочки. Недавно правительство изменило условия предоставления отсрочки для педагогов.

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Речь идет об изменении срока отсрочки от призыва во время мобилизации, чтобы педагоги могли получить отсрочку на летний период. Министерство образования и науки объяснило, могут ли мобилизовать учителей, преподавателей и студентов во время летних каникул.

Кабинет министров принял постановление, которое предусматривает изменением условий предоставления отсрочки для педагогических работников, работающих не менее чем на 0,75 ставки. Если раньше отсрочку педагогическим работникам давали до завершения учебного года, то сейчас ее будут предоставлять на год, что предотвращает трудности во время летних каникул.

Также в министерстве объяснили, что в случае продления мобилизационного периода педагогические работники могут возобновить отсрочку, предоставив обновленную справку с места работы за неделю до истечения предыдущего срока. При этом справка должна содержать подтверждение должности и размер доли ставки при оплате труда.

Действующее законодательство также не предусматривает мобилизацию студентов во время каникул. В летний период студенты сохраняют за собой право на отсрочку.

Если же летом студенту вручили повестку, то он в любом случае должен явиться в ТЦК и СП, независимо от того, есть ли у студента основание для отсрочки. Юристы объясняют, что студента могут мобилизовать, если его отчислили из вуза. Учебное заведение обязано сообщить ТЦК о том, что произошло отчисление. После отчисления из учебного заведения студент теряет основание для отсрочки от мобилизации.

Напомним, военнообязанные, которые имеют статус "ограниченно годных", теперь смогут пройти повторную военно-врачебную комиссию в электронном формате. Онлайн-формат работает через систему "Оберіг" именно в "Резерв+".

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