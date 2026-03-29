Могут ли мобилизовать многодетных родителей в апреле 2026 года: объяснение

В апреле 2026 года многодетные родители в Украине и в дальнейшем имеют право на отсрочку от мобилизации, но не во всех случаях. Ключевую роль играет не только количество детей, но и их фактическое содержание и юридические обстоятельства семьи.

В то же время государство упрощает процедуру оформления отсрочки через цифровые сервисы. Об этом рассказала адвокат АО Legal Strategy Виолетта Монастырская для медиа.

В Украине во время военного положения действует всеобщая мобилизация, однако закон определяет перечень категорий граждан, имеющих право на отсрочку. К ним относятся, в частности, женщины и мужчины, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет.

В то же время такая отсрочка не является безусловной. Если отец имеет задолженность по уплате алиментов, превышающую сумму платежей за три месяца, он теряет это право и может быть мобилизован. Также в таком случае действует ограничение на выезд за границу.

Отдельное значение имеет фактическое содержание детей. Если военнообязанный отец не проживает с ними, он должен документально подтвердить, что обеспечивает их – например, через справки исполнительной службы или решение суда. Без этого право на отсрочку может быть отменено.

Для получения отсрочки необходимо подать в ТЦК пакет документов, в частности свидетельства о рождении детей, документы о браке или разводе, а также подтверждение места жительства детей или их содержания. Решение принимает специальная комиссия.

В 2026 году также расширен перечень лиц, которые могут получить отсрочку. Речь идет о мужчинах, которые воспитывают не только родных детей, но и пасынков или падчериц, при условии, что они фактически содержат их и отсутствуют другие родственники, способные это делать.

Кроме того, Минобороны внедряет возможность оформления отсрочки через приложение "Резерв+". Система автоматически будет проверять данные о детях и алиментах в государственных реестрах, что позволит получить статус без бумажных документов – в течение нескольких часов.

Таким образом, в апреле 2026 года многодетные родители в целом не подлежат мобилизации, но только при условии соблюдения всех требований законодательства и надлежащего подтверждения своего статуса.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что отец троих несовершеннолетних детей, которому отказали в отсрочке от мобилизации после подачи заявления через ЦПАУ, добился отмены этого решения в суде. Суд установил, что комиссия при ТЦК вышла за пределы своих полномочий, требуя дополнительные документы о выполнении родительских обязательств, которых нет в утвержденном перечне.

