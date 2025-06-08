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Могут ли мобилизовать человека с инвалидностью: экспертное объяснение

Марина Лисничук
Новости. Общество
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Мобилизация лиц с инвалидностью

В Украине лица с инвалидностью, как правило, не подлежат всеобщей мобилизации в мирное время и во время действия военного положения. Однако, есть несколько случаев, когда это возможно: если человек с инвалидностью добровольно подписывает контракт на службу, или если инвалидность не подтвердили после просмотра военно-врачебной комиссией.

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Так, одна группа инвалидности освобождает от мобилизации, а в других случаях такой человек может попасть на фронт. Адвокат АО Evrikalaw Мирослава Мостовая дала пояснения по этому поводу.

Напомним: в ч. 1 ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" указано: если военнообязанный гражданин Украины приобрел статус инвалидности согласно решению ЛКК или в порядке, установленном законодательством страны, он не может быть мобилизован.

Так, мобилизация лиц с инвалидностью I, II и III группы не касается и тех, кому военно-врачебная комиссия назначила пересмотр через полгода-год после установления диагноза и утверждения статуса инвалидности. На указанный период в 6-12 месяцев военнообязанный освобождается от службы в рядах ВСУ.

Нужно ли идти в ТЦК человеку с инвалидностью, если пришла повестка

От ТЦК может прийти повестка мужчинам с инвалидностью. Это не является нарушением закона – работники территориальных центров могут выдавать повестки и направлять на ВВК кого угодно. В таком случае нужно явиться в ведомство и предоставить документы с подтверждением статуса инвалидности. Если мужчина докажет, что имеет отсрочку, то избежит возможного штрафа.

Это особенно касается тех случаев, когда мужчина вообще не стоит на учете в ТЦК. В таком случае там могут даже не знать о его инвалидности.

Кого могут мобилизовать с инвалидностью

Мобилизация лиц с инвалидностью возможна в трех случаях:

1. По добровольному согласию: если такой мужчина сам хочет попасть на фронт и не имеет серьезных проблем со здоровьем, то может подписать с ВСУ контракт добровольца и идти защищать страну.

2. Если нет отсрочки: наличие инвалидности не равно отсрочке. После получения удостоверения по инвалидности мужчине нужно обратиться в ТЦК и получить официальное освобождение от мобилизации. Если этого не сделать, то лицо считается годным к службе и может получить боевую повестку.

3. Если инвалидность не подтвердили после просмотра: мужчины, которые получили диагноз после начала полномасштабной войны, должны пройти перекомиссию. Если экспертная комиссия не подтвердит инвалидность, то человек потеряет отсрочку.

Мужчина с костылем

Нужно ли проходить ВКК, если есть инвалидность

Адвокат АО Evrikalaw Мирослава Мостовая в комментарии СМИ отметила, что Медико-социальные экспертные комиссии передавали в ТЦК информацию о людях с инвалидностью, но по состоянию на сейчас эти ведомства отменены, и поэтому лучше лично контролировать, переданы ли в территориальные центры комплектования все сведения.

По словам юриста, передача информации МСЭКами в ТЦК не освобождает лиц с инвалидностью от обязательства стать на воинский учет, вовремя обновлять военно-учетные данные, а также оформлять отсрочку или статус непригодного к военной службе. Мужчинам не стоит думать, что вопрос о воинском учете за них решат ТЦК или отмененные МСЭКи.

"Лица призывного возраста, которые до полномасштабного вторжения имели инвалидность I или II группы, но нигде не стояли на воинском учете и не были с него исключены, обязательно должны стать на воинский учет в ТЦК, предоставить подтверждающие документы об инвалидности, чтобы их потом ВВК признала непригодными к военной службе. Позже этих лиц исключают с воинского учета и повторно проходить ВВК им не нужно", – добавила эксперт.

Также она отметила, что если лица с инвалидностью I или II группы призывного возраста (от 25 до 60 лет) получили группу инвалидности пожизненно, вовремя обновили свои военно-учетные данные, то их признают непригодными к военной службе, исключают с воинского учета, и они не должны проходить ВВК повторно.

Мостовая напомнила, что лиц с III группой инвалидности признавали ограниченно годными, а позже – временно непригодными. Мужчинам, которые признаны ограниченно годными, нужно было повторно пройти ВВК до 5 июня 2025 года. Временно непригодные тоже должны были повторно проходить ВВК – некоторые через полгода после первой комиссии, а некоторые – через год.

Кроме того, юрист предупредила, что ограниченно пригодные мужчины с инвалидностью могут получить направление на военно-врачебную комиссию в ТЦК или через "Резерв+". Если они не появятся на ВВК, то им грозит штраф.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 июня завершился срок повторного прохождения ВВК для граждан Украины, которые ранее имели статус "ограниченно пригодные к военной службе". Согласно повторным результатам, почти 100% бывших "ограниченно пригодных" признали годными к службе.

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