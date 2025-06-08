Могут ли мобилизовать человека с инвалидностью: экспертное объяснение

В Украине лица с инвалидностью, как правило, не подлежат всеобщей мобилизации в мирное время и во время действия военного положения. Однако, есть несколько случаев, когда это возможно: если человек с инвалидностью добровольно подписывает контракт на службу, или если инвалидность не подтвердили после просмотра военно-врачебной комиссией.

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Так, одна группа инвалидности освобождает от мобилизации, а в других случаях такой человек может попасть на фронт. Адвокат АО Evrikalaw Мирослава Мостовая дала пояснения по этому поводу.

Напомним: в ч. 1 ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" указано: если военнообязанный гражданин Украины приобрел статус инвалидности согласно решению ЛКК или в порядке, установленном законодательством страны, он не может быть мобилизован.

Так, мобилизация лиц с инвалидностью I, II и III группы не касается и тех, кому военно-врачебная комиссия назначила пересмотр через полгода-год после установления диагноза и утверждения статуса инвалидности. На указанный период в 6-12 месяцев военнообязанный освобождается от службы в рядах ВСУ.

Нужно ли идти в ТЦК человеку с инвалидностью, если пришла повестка

От ТЦК может прийти повестка мужчинам с инвалидностью. Это не является нарушением закона – работники территориальных центров могут выдавать повестки и направлять на ВВК кого угодно. В таком случае нужно явиться в ведомство и предоставить документы с подтверждением статуса инвалидности. Если мужчина докажет, что имеет отсрочку, то избежит возможного штрафа.

Это особенно касается тех случаев, когда мужчина вообще не стоит на учете в ТЦК. В таком случае там могут даже не знать о его инвалидности.

Кого могут мобилизовать с инвалидностью

Мобилизация лиц с инвалидностью возможна в трех случаях:

1. По добровольному согласию: если такой мужчина сам хочет попасть на фронт и не имеет серьезных проблем со здоровьем, то может подписать с ВСУ контракт добровольца и идти защищать страну.

2. Если нет отсрочки: наличие инвалидности не равно отсрочке. После получения удостоверения по инвалидности мужчине нужно обратиться в ТЦК и получить официальное освобождение от мобилизации. Если этого не сделать, то лицо считается годным к службе и может получить боевую повестку.

3. Если инвалидность не подтвердили после просмотра: мужчины, которые получили диагноз после начала полномасштабной войны, должны пройти перекомиссию. Если экспертная комиссия не подтвердит инвалидность, то человек потеряет отсрочку.

Нужно ли проходить ВКК, если есть инвалидность

Адвокат АО Evrikalaw Мирослава Мостовая в комментарии СМИ отметила, что Медико-социальные экспертные комиссии передавали в ТЦК информацию о людях с инвалидностью, но по состоянию на сейчас эти ведомства отменены, и поэтому лучше лично контролировать, переданы ли в территориальные центры комплектования все сведения.

По словам юриста, передача информации МСЭКами в ТЦК не освобождает лиц с инвалидностью от обязательства стать на воинский учет, вовремя обновлять военно-учетные данные, а также оформлять отсрочку или статус непригодного к военной службе. Мужчинам не стоит думать, что вопрос о воинском учете за них решат ТЦК или отмененные МСЭКи.

"Лица призывного возраста, которые до полномасштабного вторжения имели инвалидность I или II группы, но нигде не стояли на воинском учете и не были с него исключены, обязательно должны стать на воинский учет в ТЦК, предоставить подтверждающие документы об инвалидности, чтобы их потом ВВК признала непригодными к военной службе. Позже этих лиц исключают с воинского учета и повторно проходить ВВК им не нужно", – добавила эксперт.

Также она отметила, что если лица с инвалидностью I или II группы призывного возраста (от 25 до 60 лет) получили группу инвалидности пожизненно, вовремя обновили свои военно-учетные данные, то их признают непригодными к военной службе, исключают с воинского учета, и они не должны проходить ВВК повторно.

Мостовая напомнила, что лиц с III группой инвалидности признавали ограниченно годными, а позже – временно непригодными. Мужчинам, которые признаны ограниченно годными, нужно было повторно пройти ВВК до 5 июня 2025 года. Временно непригодные тоже должны были повторно проходить ВВК – некоторые через полгода после первой комиссии, а некоторые – через год.

Кроме того, юрист предупредила, что ограниченно пригодные мужчины с инвалидностью могут получить направление на военно-врачебную комиссию в ТЦК или через "Резерв+". Если они не появятся на ВВК, то им грозит штраф.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 июня завершился срок повторного прохождения ВВК для граждан Украины, которые ранее имели статус "ограниченно пригодные к военной службе". Согласно повторным результатам, почти 100% бывших "ограниченно пригодных" признали годными к службе.

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