"Мог починить любую технику": на фронте погиб защитник с Полтавщины. Фото

На поле боя во время выполнения боевого задания погиб наводчик зенитной ракетно-артиллерийской батареи одной из воинских частей ВСУ Александр Гулак. Воин из Полтавской области посвятил военной службе немало лет, он защищал страну и во время российского вторжения в 2014 году.

Видео дня

Защитнику навеки осталось 34 года. О потере сообщил Лубенский городской совет.

Гулак Александр Витальевич родился 4 февраля 1991 года в Лубнах. После окончания общеобразовательной школы №3 получил профессию автомеханика в профессионально-техническом училище №12. С автомобилями связал всю свою жизнь.

После срочной службы в рядах ВСУ мужчина подписал контракт и продолжал служить в одной из воинских частей на Полтавщине. Когда в 2014 году российский агрессор ступил на украинскую землю, мужчина пошел ее защищать. После демобилизации работал водителем-экспедитором в различных частных предприятиях. Впоследствии переехал в город Кривой Рог. Там открыл собственное дело – ремонтировал и обслуживал автомобили.

Уже с началом полномасштабный войны Александр Гулак добровольно встал на защиту Украины. Был наводчиком зенитной ракетно-артиллерийской батареи. Командование части и побратимы ценили его за золотые руки – он мог починить любую технику, был ответственным, общительным, компетентным, щедрым. За собственные средства воин приобрел для подразделения автомобиль и постоянно следил за его техническим состоянием. Он умел разминировать территорию.

Солдат пользовался авторитетом и уважением среди друзей. Погиб, подменяя побратима на поле боя. Это произошло 13 июня 2025 года.

"В памяти родных и друзей навсегда останутся его искренняя улыбка и открытая душа. Александр знал толк в рыбалке и обожал скорость, любил дарить подарки и организовывать интересные встречи. Был позитивным, душой компании", – говорится в сообщении.

Простились с защитником 25 июня на Владимирской площади в Лубнах. У него остались родители, жена, брат и сестры, родные и друзья.

"Лубенщина скорбит вместе с вами. Пусть память о его молодой жизни, преданной Родине, живет в сердцах благодарных земляков. Вечная и светлая память Воину! Царство Небесное!" – отметили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 июня в Полтаве попрощались с 26-летним воином Кириллом Аникеевым, который в день российского полномасштабного вторжения одним из первых стоял в очереди к ТЦК. Он был разведчиком взвода наблюдения 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ, погиб в боях на Донетчине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!