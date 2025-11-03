Мобилизуют ли в Украине мужчин в возрасте 55+: детальное объяснение

В Украине военное положение продлено до 3 февраля 2026 года. Согласно действующему законодательству, на военную службу могут призывать военнообязанных мужчин в возрасте до 60 лет.

Поэтому граждане, которым исполнилось 55+, подлежат мобилизации на общих условиях, хотя в этом процессе существуют определенные особенности. Подробнее об этом рассказывает OBOZ.UA.

Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предусматривает, что все военнообязанные до 60 лет должны проходить военно-врачебную комиссию (ВВК) и являться по повестке в территориальный центр комплектования (ТЦК).

Таким образом, вопрос о мобилизации мужчин в 55 лет не имеет отдельных ограничений, поскольку все зависит от состояния здоровья, наличия военной специальности и потребностей конкретных воинских частей.

Если лицо признано годным к службе или имеет востребованную специальность, его могут призвать и после 55 лет, вплоть до достижения 60-летнего возраста.

Относительно граждан в возрасте 50+ есть нюанс

Несмотря на общие правила, мобилизация граждан в возрасте от 50 лет все же имеет определенные особенности. В этом возрасте мужчин обычно не направляют в штурмовые подразделения или на передовую. Чаще всего их привлекают в части обеспечения – на должности водителей, логистов, специалистов тыловых служб.

Это подтвердила и заместитель начальника Киевского ТЦК майор Лариса Козак. По ее словам, опыт показывает, что большинство военнообязанных в возрасте 50+ выполняют именно такие функции.

Кого не могут мобилизовать на службу

В то же время есть категории лиц старше 50 лет, которые не подлежат мобилизации. Это те, кто имеет бронирование, отсрочку или полное освобождение от службы, в частности:

лица, признанные непригодными к военной службе по состоянию здоровья;

люди с инвалидностью любой группы;

мужчины, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей;

лица, осуществляющие уход за родственниками с инвалидностью;

другие категории, определенные законом.

Напомним, в Украине продолжают действовать нормы, которые предусматривают отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации для граждан, осуществляющих уход за родственниками с инвалидностью. Для получения отсрочки на этом основании необходимо предоставить в ТЦК и СП соответствующие документы.

