Кто может получить отсрочку от мобилизации в связи с уходом за родственниками с инвалидностью: объяснение

В Украине продолжают действовать нормы, предусматривающие отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации для граждан, осуществляющих уход за родственниками с инвалидностью. Для получения отсрочки на этом основании необходимо предоставить в территориальный центр комплектования и социальной поддержки соответствующие документы.

В заявлении для ТЦК и СП следует отметить, что другие члены семьи отсутствуют или не могут осуществлять уход. Об этом говорится Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Кто имеет право на отсрочку

Согласно статье 23 вышеуказанного закона, а также соответствующим подзаконным актам Кабинета Министров, право на отсрочку от мобилизации в связи с уходом за родственниками с инвалидностью имеют следующие категории военнообязанных граждан:

– лица, имеющие жену (мужа) с инвалидностью I или II группы. При этом, в случае инвалидности III группы, отсрочка может быть предоставлена, если инвалидность обусловлена определенными заболеваниями (онкологическое заболевание, отсутствие конечности, отсутствие парного органа и т.д.).

– лица, имеющие одного из своих родителей или родителей жены (мужа) с инвалидностью I или II группы.

– лица, осуществляющие постоянный уход за лицом с инвалидностью I или II группы. Важным условием здесь является отсутствие других невоеннообязанных лиц, которые обязаны по закону осуществлять этот уход.

– опекуны лица, признанного судом недееспособным.

Факт осуществления ухода может быть подтвержден без необходимости дополнительного оформления Акта о постоянном уходе или получения компенсации (для родителей самого военнообязанного).Однако, если отсрочка оформляется по родителям супруги, может требоваться подтверждение отсутствия других невоеннообязанных лиц, способных осуществлять уход.

Кроме того, требуется документальное подтверждение необходимости постоянного постороннего ухода (справка МСЭК или другие соответствующие документы), а также подтверждение того, что военнообязанный осуществляет такой уход и отсутствуют другие лица, которые не являются военнообязанными и обязаны его осуществлять.

Важность документального подтверждения

Для оформления отсрочки военнообязанному необходимо обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки с соответствующим заявлением и полным пакетом документов. Такие документы должны подтверждать

– инвалидность родственника (справка МСЭК, пенсионное удостоверение);

– родственные связи (свидетельство о рождении, свидетельство о браке);

– потребность в постоянном уходе;

– отсутствие других невоеннообязанных лиц, обязанных осуществлять уход.

