Кто из украинцев может получить повестку в ноябре: детальное объяснение

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. В ноябре территориальные центры комплектования (ТЦК) продолжат призыв мужчин в армию, основное внимание сосредоточат на возрастной группе 25-60 лет.

Видео дня

OBOZ.UA объясняет, какие категории украинских граждан могут получить повестку в конце осени. Подробнее о призыве в армию в Украине говорится в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

По закону, мобилизации подлежат граждане в возрасте от 18 до 60 лет, если имеют соответствующее состояние здоровья, не имеют отсрочки и бронирования. В ноябре основная волна мобилизации будет касаться мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Люди моложе 25 лет могут присоединиться к армии добровольно.

Кого могут мобилизовать в ноябре:

– военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые имеют опыт службы или военное образование и признаны годными военно-врачебной комиссией (ВВК) и не имеют отсрочки или бронирования:

– мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, без службы в прошлом, если у них нет отсрочки или бронирования;

– граждан, которые были сняты с воинского учета, но признаны годными повторным медосмотром;

– лиц, имеющих статус "ограниченно годный", если предыдущее решение пересмотрели или отменили. Вопрос об их привлечении в армию будет решать ВВК.

Как сообщал OBOZ.UA, Верховная Рада готовится продлить действие военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней. То есть с 5 ноября 2025 года до февраля 2026-го. Для принятия решения необходимо минимум 226 голосов народных депутатов. После голосования законы о продлении военного положения и мобилизации должен подписать президент Украины.

Также сообщалось, в Украине продолжают действовать нормы, которые предусматривают отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации для граждан, осуществляющих уход за родственниками с инвалидностью. Для получения отсрочки на этом основании необходимо предоставить в территориальный центр комплектования и социальной поддержки соответствующие документы. В заявлении для ТЦК и СП следует указать, что другие члены семьи отсутствуют или не могут осуществлять уход.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!