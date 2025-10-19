Мобилизация женщин в Украине: на какие должности берут в ВСУ
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Во время призыва обязательные повестки получают мужчины, тогда как женщины могут присоединиться к ВСУ только добровольно.
Стало известно, на каких должностях могут служить украинки. Об этом рассказали в Центре рекрутинга сил территориальной обороны.
Вакансии для женщин в ВСУ
В армии предусмотрены как гражданские, так и боевые специальности:
Гражданские должности:
- бухгалтер
- делопроизводитель
- медик, медсестра или фельдшер
- повар
- IT-специалист
- психолог
- юрист и другие
Боевые должности:
- оператор БПЛА (от FPV до "большого крыла")
- аэроразведчик
- оператор радиолокационной станции
- боевой медик
- оператор РЭБ.
Социальные гарантии для женщин
Служба в ВСУ обеспечивает:
- уплату всех налогов и официальный пенсионный стаж
- 30 дней отпуска в год
- выплаты на оздоровление и за первое заключение контракта
- официальные больничные.
Как присоединиться к ВСУ
Процедура присоединения к ВСУ напоминает гражданское трудоустройство. Сначала кандидатка проходит собеседование с рекрутером, во время которого обсуждают ее образование, профессиональные навыки, состояние здоровья, семейное положение и наличие детей, желаемую должность в армии и готовность к службе.
Для оформления на службу необходимо предоставить заключение ВВК о пригодности к службе, выписки из Дії относительно места регистрации и отсутствия судимостей, сертификаты нарколога и психиатра, дипломы и аттестаты, а также копии свидетельств о браке и рождении детей, если они есть.
Итак, работа для женщин в ВСУ является хорошей возможностью для профессиональной самореализации, получения практического опыта по специальности и карьерного роста. Широкий выбор вакансий для женщин в ВСУ позволяет выбрать должность, которая наиболее соответствует навыкам и опыту в гражданской жизни.
Напомним, по состоянию на начало 2025 года, более 5,5 тысяч украинских женщин несли службу на передовых позициях, сдерживая продвижение российского агрессора на нашей территории. Всего в рядах Вооруженных сил Украины находится 70 тысяч защитниц.
Как сообщал OBOZ.UA, из учреждений Государственной уголовно-исполнительной службы Украины к Вооруженным силам присоединились 9,5 тыс. добровольцев. Среди них – 100 женщин.
