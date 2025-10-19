Мобилизация женщин в Украине: на какие должности берут в ВСУ

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Во время призыва обязательные повестки получают мужчины, тогда как женщины могут присоединиться к ВСУ только добровольно.

Видео дня

Стало известно, на каких должностях могут служить украинки. Об этом рассказали в Центре рекрутинга сил территориальной обороны.

Вакансии для женщин в ВСУ

В армии предусмотрены как гражданские, так и боевые специальности:

Гражданские должности:

бухгалтер

делопроизводитель

медик, медсестра или фельдшер

повар

IT-специалист

психолог

юрист и другие

Боевые должности:

оператор БПЛА (от FPV до "большого крыла")

аэроразведчик

оператор радиолокационной станции

боевой медик

оператор РЭБ.

Социальные гарантии для женщин

Служба в ВСУ обеспечивает:

уплату всех налогов и официальный пенсионный стаж

30 дней отпуска в год

выплаты на оздоровление и за первое заключение контракта

официальные больничные.

Как присоединиться к ВСУ

Процедура присоединения к ВСУ напоминает гражданское трудоустройство. Сначала кандидатка проходит собеседование с рекрутером, во время которого обсуждают ее образование, профессиональные навыки, состояние здоровья, семейное положение и наличие детей, желаемую должность в армии и готовность к службе.

Для оформления на службу необходимо предоставить заключение ВВК о пригодности к службе, выписки из Дії относительно места регистрации и отсутствия судимостей, сертификаты нарколога и психиатра, дипломы и аттестаты, а также копии свидетельств о браке и рождении детей, если они есть.

Итак, работа для женщин в ВСУ является хорошей возможностью для профессиональной самореализации, получения практического опыта по специальности и карьерного роста. Широкий выбор вакансий для женщин в ВСУ позволяет выбрать должность, которая наиболее соответствует навыкам и опыту в гражданской жизни.

Напомним, по состоянию на начало 2025 года, более 5,5 тысяч украинских женщин несли службу на передовых позициях, сдерживая продвижение российского агрессора на нашей территории. Всего в рядах Вооруженных сил Украины находится 70 тысяч защитниц.

Как сообщал OBOZ.UA, из учреждений Государственной уголовно-исполнительной службы Украины к Вооруженным силам присоединились 9,5 тыс. добровольцев. Среди них – 100 женщин.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!