Не только мужчины, но и женщины: стало известно, сколько осужденных присоединились к ВСУ

Из учреждений Государственной уголовно-исполнительной службы Украины в Вооруженные силы присоединились 9,5 тыс. добровольцев. Среди них – 100 женщин.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщает ГУИС. Как правило, такие женщины несут службу в направлениях логистики, медицины и связи.

"Около 9 с половиной тысяч осужденных выполняют задачи на фронте, в частности на передовой. Но не все из них мужчины. 100 женщин, которые получили приговоры, служат в ВСУ. Обычно их привлекают в подразделения связи, логистики и медицинского обеспечения", – говорится в сообщении.

Почему осужденные присоединяются к ВСУ

Многие осужденные женщины понимают, что на передовой всегда не хватает людей, поэтому решительно настроены присоединиться к ВСУ и защищать страну от агрессора.

"Доступ к информационному в каждой осужденной есть. Они имеют возможность пользоваться планшетом, просматривать новости. Это, наверное, больше мотивирует человека принимать участие в защите своей Родины, чем все остальное", – отметил начальник исправительной колонии Андрей Макар.

Статистика

В Государственной уголовно-исполнительной службе уточнили, что среди бывших осужденных, которые ушли на фронт:

55% – отбывали наказание за имущественные преступления;

11% – осуждены за правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков;

9% – за нанесение телесных повреждений;

по 6% – за убийства и за совершение ДТП с пострадавшими.

Что предшествовало

Ранее министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что у осужденных, которые захотели проходить военную службу, есть возможность мобилизоваться в ряды Национальной гвардии Украины. Однако пока таких людей в Нацгвардии нет.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий некоторым категориям заключенных добровольно мобилизоваться в ряды ВСУ. Такие лица будут проходить службу в спецподразделениях под административным надзором командира воинской части.

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