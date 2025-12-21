Мобилизация в Украине в 2026 году: Селезнев спрогнозировал, что может измениться

В Украине мобилизация остается одним из ключевых элементов обороны государства и, вероятно, будет продолжаться и в 2026 году. Накануне четвертой годовщины ее объявления эксперты все чаще говорят не только о необходимости призыва, но и о качестве его организации.

Бывший представитель Генштаба ВСУ Владислав Селезнев очертил условия, при которых мобилизацию будут считать более эффективной и справедливой. Об этом сообщает ТСН.ua.

По словам Владислава Селезнева, действующая система мобилизации в Украине требует изменений прежде всего в подходах к ответственности и организации процесса.

Он отметил, что мобилизация является государственным делом, а не исключительной зоной ответственности территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Селезнев обратил внимание, что закон о мобилизации четко определяет круг должностных лиц и институтов, которые должны участвовать в оповещении и организации призыва.

Речь идет не только о ТЦК, но и о правительстве, органах местного самоуправления, руководителях предприятий и учреждений. В то же время на практике, по его словам, все бремя ложится именно на ТЦК, что порождает конфликты и негативное отношение в обществе.

Эксперт также сравнил нынешнюю ситуацию с началом полномасштабного вторжения в феврале–марте 2022 года, когда у ТЦК стояли очереди желающих приобщиться к обороне страны.

"Почему так изменилась ситуация? Во-первых: не был соблюден фактор справедливости. Восприятие войны, например, в Изюме, Харькове отличается от восприятия войны в Ужгороде. Во-вторых: у нас де-факто провалена коммуникационная кампания на уровне государства. Где наша пропаганда, которая должна всячески мотивировать граждан? А имеем мы множество институтов", – пояснил он.

Отдельно Селезнев отметил финансовый фактор. Он считает неприемлемой ситуацию, когда военнослужащий-контрактник в тыловом подразделении получает меньше, чем охранник в супермаркете.

По его убеждению, мотивация должна сочетать как идейную составляющую, так и достойное материальное обеспечение.

В то же время эксперт подчеркнул, что решающую роль на поле боя играет не только количество мобилизованных. Преимущество Украине могут обеспечить современные технологии, техника и эффективная тактика, даже при меньшей численности личного состава. Однако мобилизация, по его словам, все равно должна продолжаться из-за потерь и необходимости регулярных ротаций военных.

"На поле боя погибают и получат ранения наши воины, нужны ротации, потому как находиться на позициях по 200 суток – это за пределами человеческих возможностей", – сказал он.

Подытоживая, Владислав Селезнев предположил, что в перспективе в Украине могут вернуться к идее срочной службы. По его мнению, это позволило бы сформировать качественный мобилизационный резерв на будущее, однако пока официальных обсуждений такого решения нет.

Ранее OBOZ.UA сообщал, с 1 января 2026 года мобилизационные процессы в Украине станут более системными, цифровизированными и контролируемыми. Государство делает ставку не на массовость призыва, а на качественный воинский учет, подготовку и минимизацию злоупотреблений.

