Мобилизация студентов в Украине: кому могут вручить повестку и какие нюансы

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, и вопрос о призыве студентов остаётся одним из наиболее актуальных. Хотя по закону студенты дневной формы обучения имеют право на отсрочку, в этой теме существует множество нюансов.

В частности, некоторым студентам могу вручать повестки и требовать явиться в ТЦК и СП. OBOZ.UA выяснил, кому из студентов могут вручить повестку и какие есть нюансы.

Отсрочка от мобилизации: кто имеет право

Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", мобилизации не подлежат студенты профессионально-технических училищ, колледжей, университетов, институтов, академий, которые учатся на дневной или дуальной форме и получают уровень образования выше предыдущего. Последовательность уровней образования определена в части второй статьи 10 Закона Украины "Об образовании".

Для студентов заочной формы обучения закон не предусматривает отсрочки. Также она не положена тем, кто находится в академическом отпуске, ведь отсрочка действует только на период обучения.

Также следует знать, что при отчислении из учебного заведения человек теряет право на отсрочку и становится военнообязанным на общих основаниях.

Студенты получают отсрочку сразу на весь семестр, но не более чем на 6 месяцев. После этого его придется продолжать. Это можно сделать в ТЦК и СП или автоматически в мобильной приложении Резерв+.

Кому могут вручить повестку

Несмотря на отсрочку, студентам могут вручить повестку для уточнения данных. Это законно, и в такой ситуации необходимо явиться в территориальный центр комплектования с документами, подтверждающими статус студента. Если этого не сделать, человек может быть признан уклонистом.

Новые правила и изменения

Недавно Кабинет министров Украины согласовал изменения в закон о мобилизации, которые коснутся студентов и работников образования. В частности, предлагается оставить отсрочку только для тех студентов, кто начал обучение не позднее года достижения предельного возраста направления на прохождение военной службы.

Стоит отметить, что речь идет пока лишь о предварительных предложениях правительства. Только после полного согласования и одобрения проект закона должен быть зарегистрирован в Верховной Раде для дальнейшего рассмотрения.

