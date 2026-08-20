Мобилизация мужчин в возрасте 50+: куда их не могут отправить служить и что стоит знать

В Украине растет число мужчин старше 50 лет, которых призывают на военную службу. Несмотря на распространенные в этом возрасте проблемы со здоровьем, сам по себе возраст не является основанием для освобождения от мобилизации.

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В то же время годность к службе определяет военно-медицинская комиссия (ВМК). Об особенностях мобилизации мужчин старше 50 лет, прохождении ВМК и возможности обжалования ее заключений рассказал адвокат Роман Симутин.

Мужчин старше 50 лет могут мобилизовать на общих основаниях

В соответствии с действующим законодательством, военнообязанными и подлежащими призыву на военную службу во время мобилизации являются мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Поэтому достижение 50-летнего возраста не означает автоматического освобождения от призыва.

В то же время состояние здоровья может влиять как на решение ВЛК, так и на то, в какой вид и подразделение войск может быть направлен военнообязанный.

По словам Романа Симутина, в последнее время возникают проблемы с подтверждением заболеваний при прохождении медкомиссии. В частности, врачи могут уделять основное внимание актуальным данным, внесенным в электронную систему здравоохранения Helsi.

Из-за этого бумажные медицинские справки о заболеваниях, полученные ранее, не всегда учитываются должным образом. Например, у мужчины может быть диагностирована гипертоническая болезнь, однако при отсутствии соответствующих актуальных записей в электронной медицинской системе его могут признать годным.

Юрист советует военнообязанным заранее проверить, внесены ли все имеющиеся диагнозы в электронную систему здравоохранения, и при необходимости обратиться к врачам для актуализации медицинских данных.

Куда могут направить мужчин после 50 лет

Сам факт достижения 50-летнего возраста не устанавливает отдельного перечня должностей, на которых мужчина может или не может проходить службу. Решающее значение имеют заключение ВЛК, военно-учетная специальность, навыки и потребности Сил обороны.

Если мужчину признали годным, его могут направить в воинскую часть или учебный центр. В то же время состояние здоровья может служить основанием для определения годности к службе в конкретных видах войск, частях или на определенных должностях.

Поэтому утверждение о том, что мужчин после 50 лет "не могут отправить" на те или иные направления исключительно из-за их возраста, является некорректным. Ограничения в первую очередь зависят от медицинского заключения и установленной категории годности.

Обжаловать решение ВЛК стало сложнее

Отдельной проблемой Симутин называет процедуру обжалования заключений ВЛК. По его словам, раньше подача жалобы могла позволить приостановить дальнейшее прохождение процедуры мобилизации до пересмотра решения медкомиссии.

Сейчас, утверждает адвокат, между прохождением ВЛК и отправкой в учебный центр может пройти очень мало времени. По прибытии в центр человек фактически приобретает статус военнослужащего, что значительно затрудняет дальнейшее обжалование.

"Самым эффективным юридическим способом" в такой ситуации адвокат называет официальное требование о проведении повторного медицинского осмотра.

Ранее OBOZ.UA сообщал, как во время выступления в Верховной Раде новоназначенный министр обороны Евгений Хмара заявил, что решение о мобилизации в Украине не может ограничиваться лишь вопросом набора личного состава.

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