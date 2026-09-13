Много лет работал с детьми с ограниченными возможностями: на фронте погиб директор спортивной школы Денис Фандо

В бою за Украину погиб защитник Денис Фандо. На протяжении многих лет он руководил спортивной школой "Инваспорт" для детей с ограниченными возможностями.

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Под руководством и при непосредственном участии Дениса Фандо это учреждение воспитало не одно поколение сильных духом спортсменов. О потере сообщили в Управлении по делам молодежи и спорта Кировоградской областной государственной администрации.

Что известно о Герое

"Война забрала еще одну светлую жизнь – настоящего патриота, преданного тренера и надежного коллегу. Управление по делам молодежи и спорта областной военной администрации с глубокой скорбью сообщает, что на фронте, защищая независимость и территориальную целостность Украины, погиб директор коммунального учреждения "Реабилитационная детско-юношеская спортивная школа инвалидов ""Инваспорт" Фандо Денис Олегович", – говорится в сообщении.

Почти всю свою жизнь Денис Фандо посвятил благородному делу – развитию адаптивного спорта, поддержке детей и молодежи с ограниченными возможностями, воспитанию сильных духом спортсменов.

"Он был не только выдающимся руководителем и профессионалом своего дела, но и отзывчивым тренером, верным товарищем и человеком с большой душой.​ Когда страна оказалась под угрозой, он с оружием в руках встал на её защиту, проявив мужество, стойкость и самоотверженность", – отметили в Управлении по делам молодежи и спорта Кировоградской ОГА.

По данным херсонского телеканала "Херсон Плюс", защитник выполнял боевые задачи в Херсонской области.

После начала полномасштабного вторжения РФ Денис Фандо, как утверждают там, прошел подготовку сапера. За время войны он выполнял боевые задачи не только в Херсонской области, но и на Сумсщине и Николаевщине, а также в российской Курской области.

"​Выражаем самые искренние соболезнования семье, близким, воспитанникам и всему коллективу КУ "РДЮСШИ "Инваспорт". Разделяем вашу боль и скорбим вместе с вами. О времени и месте прощания с Героем будет сообщено дополнительно. Вечная память и честь Защитнику Украины!" – написали в Управлении по делам молодежи и спорта Кировоградской ОГА.

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