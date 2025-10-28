'Миссия 077': Киевстар и 'Вернись живым' запустили сбор на связь для защитников

Компания Киевстар и Фонд "Вернись живым" стартовали седьмой совместный проект по поддержке армии – "Нам здесь жить: Миссия 077". Цель инициативы – собрать 77 миллионов гривен на связь, чтобы военные могли действовать более слаженно и эффективно. Инициатива реализуется при информационной поддержке 1+1 Media.

"Надежная связь позволяет военным быстро принимать решения, координировать действия и спасать жизни. Как национальный мобильный оператор мы хорошо понимаем ценность непрерывной коммуникации. Поэтому вместе с Фондом "Вернись живым" запустили новый сбор, чтобы обеспечить украинских защитников современными средствами связи, от которых напрямую зависит их безопасность и эффективность", – комментирует Александр Комаров, СЕО Киевстар .

В рамках проекта "Нам здесь жить: Миссия 077" будет обеспечено надежной связью четыре новосозданных корпуса, которые держат оборону вдоль Северной границы Украины. Военные получат различные типы имущества: для связи на передних линиях фронта, для командных пунктов, где будут планироваться операции, а также пикапы и бусы для быстрой логистики.

"Связь – основа управляемости и боевой способности войска. Переход на корпусную систему требует полноценной архитектуры коммуникации, способной работать в любых условиях. Мы помогаем создать ее на Севере, обеспечивая шесть областей современными средствами связи, мобильными пунктами и резервными каналами. Это позволяет командованию эффективно координировать действия, быстро реагировать на угрозы и укреплять безопасность государственного суверенитета", – говорит Тарас Чмут, директор Фонда "Вернись живым".

Поддержать инициативу "Нам здесь жить: Миссия 077" можно, задонатив на спецсчет фонда и "банка" проекта. Абоненты предоплаченной связи Киевстар могут присоединиться к сбору, подключив Суперсилу "Помощь ВСУ+" – SMS или звонок на 88032. До 50 грн с каждой оплаты тарифа Киевстар передает на сбор.

Киевстар системно поддерживает Украину. По состоянию на начало октября 2025 года, с начала полномасштабного вторжения мобильный оператор инвестировал в помощь ВСУ, обществу, национальные программы цифрового восстановления, бесплатные сервисы и помощь абонентам более 3,7 млрд грн.

Проект "Нам здесь жить: Миссия 077" стартовал 27 октября и продлится до достижения полной суммы сбора.

ЧАО "Киевстар" ("Киевстар") – ведущий оператор электронных коммуникаций Украины, который по состоянию на 30 июня 2025 года обслуживал около 22,4 млн абонентов мобильной связи и более 1,1 млн абонентов фиксированной. Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в частности 4G, Big Data, облачных решений, сервисов для киберзащиты, цифрового телевидения и т.д. Киевстар развивает в Украине новые телекоммуникационные технологии и вместе с VEON планирует инвестировать в это направление 1 млрд долл. США в 2023–2027 годах.

Киевстар является дочерним предприятием Kyivstar Group Ltd (Nasdaq: KYIV; KYIVW) – первой украинской компании, чьи акции начали торговаться на бирже Nasdaq в США.

Компания помогает Украине преодолевать вызовы военного времени и в течение последних трех лет направила более 3,4 млрд грн на поддержку Сил обороны, абонентов и реализацию социальных проектов. Киевстар работает в Украине уже 27 лет и признан крупнейшим налогоплательщиком на рынке электронных коммуникаций, лучшим работодателем и социально ответственной компанией. Дополнительная информация: [email protected], www.kyivstar.ua

"Вернись живым" – это благотворительный фонд, который комплексно обеспечивает Силы обороны Украины имуществом от автомобилей до гранатометов, а также внедряет учебные проекты для военных. За 11 лет "Вернись живым" поставил войску более 43 тысяч FPV-дронов, более 12 тысяч единиц тепловизионной оптики, более 5 тысяч единиц пехотного вооружения (минометов, гранатометов и пулеметов), комплекс ударного БпЛА Bayraktar TB2, а также разработал и передал мобильные комплексы для быстрого и безопасного обслуживания истребителей F-16.