Бронежилеты для женщин и кошерные сухпайки: что нового появится в обеспечении военных в 2026 году

Департамент стратегических коммуникаций Министерства обороны Украины отчитался о закупках для войск и обеспечении подразделений ВСУ в 2026 году.

Насколько обеспечена будет наша армия всем необходимым и что нового появится у защитников отчизны в следующем году – рассказывает OBOZ.UA.

Готовность – 80%

Самая приятная новость – все военнослужащие точно будут полностью одеты-обуты, а также сыты. Потому что в этом отношении подготовка к 2026 году практически завершена. А обеспечение войск питанием и обмундированием является не менее важной частью обороноспособности, чем снабжение оружием и боеприпасами.

"Все контракты на 2026 год по пищевому обеспечению уже заключены. А до конца декабря планируется заключить более 80% контрактов на обеспечение ВСУ вещевым имуществом – 13-14 декабря пройдут соответствующие тендеры", – сказал на специально созванной пресс-конференции исполнительный директор госпредприятия Минобороны "Государственный оператор тыла" Андрей Созанский.

По его словам, для производителей и поставщиков это большой плюс – они смогут спланировать финансирование, произвести закупки необходимых материалов, равномерно планировать производство и избегать срывов снабжения. Кстати, практика заблаговременного контрактования была введена еще в 2024 году, и такая модель "Государственным оператором тыла" уже отработана.

"В прошлом году это показало хороший результат, и мы продолжаем эту практику", – подчеркнул Андрей Созанский.

Надо отметить, что военное обмундирование становится все лучше.

"Мы постоянно его совершенствуем – от носков и нижнего белья до обуви, бронежилетов и шлемов", – сказал старший офицер отдела развития военной формы одежды Министерства обороны Максим Боровик.

Кстати, с 2026 года военнослужащим прекрасного пола будут выдаваться женские бронежилеты.

"Уже есть производители средств индивидуальной защиты, которые утвердили в бронежилеты специальные демпферные накладки, учитывающие особенности строения женского тела. Поэтому бронежилеты не будут вызывать дискомфорта", – пообещал начальник отдела поставок командования Сил логистики ВСУ Виталий Рябов.

Борьба за качество

В 2025 году Министерство обороны Украины приступило к масштабной реформе системы контроля качества. Создается единая структура – Управление государственного гарантирования качества (УГГК), которое объединяет функции бывшего Центрального управления контроля качества (ответственное за вещевое имущество) и Управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины.

Особенно будет ужесточен контроль качества продуктов питания. К сожалению, в этом году поступало много нареканий со стороны военных к качеству молочных продуктов, особенно сыров и масла. А также к некоторым консервам.

"Государственный оператор тыла" сделал должные выводы и расширил список позиций, проходящих обязательную лабораторную верификацию перед поставкой продуктов. Во II полугодии был подписан меморандум с Госпродпотребслужбой, и теперь их лаборатории тестируют масло и сыр из каждой партии.

"В настоящее время идет адаптация нормативной базы, и с 2026 года УГГК должно заработать полноценно, обеспечивая единый стандарт контроля по всем направлениям тылового обеспечения", – сказал Андрей Созанский.

По его словам, все производители, поставляющие продукцию для ВСУ, должны будут пройти сертификацию в соответствии с международными стандартами. А УГГК получит полномочия осуществлять регулярные проверки любой производственной компании.

Продолжится в следующем году и цифровизация системы обеспечения. Единая цифровая система DOT-Chain, которая была внедрена в 2024 году и охватывала весь процесс пищевого обеспечения, распространится теперь на вещевое имущество и горюче-смазочные материалы.

"Цифра уменьшает коррупцию. Кроме того, это удобно для иностранных поставщиков, которые оказывают международную военную помощь, давно уже не работают с бумажными документами и нуждаются в прозрачной отчетности", – пояснил исполнительный директор "Государственного оператора тыла".

Еще одно интересное новшество, которое появится в 2026 году, – так называемая реимбурсация. Это подход, при котором военные самостоятельно выбирают и покупают обмундирование и снаряжение в специальных сертифицированных магазинах, а государство потом компенсирует расходы.

А еще в армии в следующем году должны появиться кошерные и халяльные сухие пайки. Для поддержки высокого боевого духа у украинских бойцов иудейского и мусульманского вероисповедания.