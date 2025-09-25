Месяц переосмысления: Близнецы, Девы и Козероги должны изменить подход к жизни

Конец сентября обещает быть непростым для некоторых представителей зодиакального круга. Астрологи считают, что этот период станет временем переосмысления для трех знаков, которым придется задуматься над своим путем и откорректировать подход к жизни.

Как пишет Madeinvilnius, если этого не сделать, можно упустить шансы на успех, которые откроются именно сейчас. Перемены коснутся Близнецов, Дев и Козерогов. Именно им нужно обратить внимание на свое внутреннее состояние, взаимоотношения с другими людьми и карьерные стремления.

Близнецы: время остановиться и подумать

Для Близнецов этот период может стать своеобразной проверкой на умение определять приоритеты. Их природная многозадачность и склонность к постоянным поискам нового иногда отвлекают от главного. В этом месяце важно отложить лишние дела и подумать, действительно ли выбранный путь ведет в правильном направлении.

В работе Близнецам понадобится больше последовательности – постоянные изменения планов или отсутствие завершенности могут снизить производительность. В отношениях астрологи советуют быть откровенными и не избегать честных разговоров. Это поможет избежать недоразумений.

Дева: отпустить критику и научиться наслаждаться жизнью

Для Дев конец сентября станет хорошей возможностью пересмотреть свою привычку к чрезмерной критичности – как к себе, так и к окружающим. Звезды советуют уменьшить строгость и научиться принимать недостатки, ведь именно они часто делают жизнь более живой и настоящей.

В профессиональной сфере стоит больше доверять команде и не брать на себя весь контроль. Это позволит сэкономить силы и улучшит результаты совместной работы. В личных отношениях главная задача – проявлять тепло и искренность, вместо лишнего анализа или поиска недостатков в партнере.

Козерог: поиск баланса между карьерой и счастьем

Козерогам последние недели месяца подскажут, что работа и карьерные достижения – это важно, но не всегда достаточно для настоящего счастья. Постоянное стремление к успеху может привести к эмоциональному истощению, если при этом пренебрегать личными потребностями и отношениями с близкими.

Астрологи советуют Козерогам в этом месяце искать баланс: не отказываться от профессиональных амбиций, но при этом находить время для отдыха и родных. Уменьшение перфекционизма поможет легче воспринимать неудачи и больше ценить приятные моменты.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

