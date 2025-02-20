Местами снегопад и незначительное потепление: синоптики дали прогноз погоды на четверг, 20 лютого.

В Украине 20 февраля переместится атмосферный фронт. Это приведет к изменению погоды, считают синоптики. Согласно их последнему прогнозу, страну в четверг ожидают местами снегопад и незначительное потепление.

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Об этом рассказали специалисты Укргидрометцентра. Они отметили, что ветер этих суток будет преимущественно северный, 5-10 м/с., а на юге страны воздух прогреется даже до плюсовых значений на термометрах.

"В Украину переместится атмосферный фронт с севера, поэтому ожидаем небольшой снег, однако за фронтом атмосферное давление будет быстро расти, что обусловит днем в большинстве северных и западных областей без осадков", – отмечают в Укргидрометцентре.

На дорогах местами ожидается гололедица.

Температура ночью 6-11° мороза, а в Карпатах и восточных областях до 12-17° мороза. Днем 3-8° мороза, но на западе и юге страны от 4° мороза до 1° тепла.

В Киевской области будет облачно с прояснениями, и уже ночью ожидают небольшой снег, хотя днем будет без осадков.

Температура по области: ночью 6-11° мороза, днем 3-8° мороза. В Киеве ночью 7-9° мороза, днем 4-6° мороза.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине до конца недели удержится холодная погода, и в субботу и воскресенье морозы даже усилятся. С более подробным прогнозом на последние дни недели можно ознакомиться по этой ссылке.

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