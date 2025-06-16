Местами дожди, но тепло: какой будет погода в Украине в понедельник, 16 июня

В Украине погода в понедельник, 16 июня, будет теплой и сухой в подавляющем большинстве областей. Исключение – восточная часть страны, где ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами.

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Прогнозом погоды поделился сайт Украинского гидрометеорологического центра. Синоптики предупредили, что чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность объявлена во всех регионах, кроме севера, Буковины, Донетчины и Луганщины.

В целом первый день новой недели пройдет в Украине с переменной облачностью, с северо-западным ветром в 7-12 метров в секунду.

На Левобережье страны, по данным УкрГМЦ, вероятны кратковременные дожди, местами грозы. На востоке будет свежее, чем на остальной территории, от +20 до +23 градусов днем.

Наиболее жарко в Одесской, Закарпатской, Черновицкой областях – до +27. На остальной территории воздух прогреется примерно от +23 до +25 (родное +26) градусов.

Прогноз на понедельник от синоптика Натальи Диденко читайте по ссылке.

Как писал OBOZ.UA, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух ранее рассказала, что средняя температура воздуха летом 2025 года будет на 1-2 градуса выше нормы.

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