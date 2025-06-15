Грозы, град, ливни: метеоролог сказала, когда ждать погодных сюрпризов в Украине

По имеющимся сейчас расчетам мировых прогностических центров, лето в Украине 2025 года может быть теплым, а средняя за сезон температура воздуха – на 1-2 градуса выше нормы. Июль будет с грозовыми дождями и может стать самым жарким месяцем сезона, а в августе не исключен дефицит осадков.

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Об этом в комментарии СМИ рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух. По ее словам, тенденции, которые наблюдаются в атмосфере в течение последних лет, подтверждаются: температура воздуха и дальше повышается, что будет характерно и для этого лета.

Погода в июле 2025

Июль в Украине обычно самый жаркий месяц лета. В этом году, по предварительным прогнозам, это не станет исключением. Месяц ожидается теплее климатической нормы.

"Кроме того, как правило, именно для июля характерна достаточно высокая активность конвективных явлений. Это грозы, шквалы, град, ливни. Вероятно, что в этом месяце эти процессы также будут достаточно активными", – рассказала метеоролог.

Она добавила, что и до конца июня вероятность таких осадков также повышена, поскольку в атмосфере – значительный запас влаги, а температура ожидается высокой.

Погода в августе 2025 года

В течение последнего месяца лета температура также ожидается на 1-2 градуса выше нормы. Но не исключен дефицит осадков.

"Разные модели дают разные варианты развития событий. По одним данным, дефицит осадков возможен в южных и юго-восточных областях, а по другим – только на юге", – пояснила Балабух.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее народный синоптик с Волыни Владимир Деркач прогнозировал, лето 2025 года в Украине обещает быть по-настоящему жарким. Хотя, по его словам, жара будет нарастать постепенно – без резких температурных скачков, с ощутимым перегревом ближе к середине сезона.

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