Жары не ожидается: синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в начале новой недели

Погода в Украине в понедельник, 16 июня, будет теплой, но не жаркой – температура воздуха будет колебаться от +22 до +27 градусов. Также ожидаются дожди на Левобережье.

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На Правобережье – преимущественно солнечно. Об этом говорится в прогнозе погоды, опубликованном синоптиком Натальей Диденко в Facebook. По ее словам, в восточных регионах страны будет немного свежее – днем столбики термометров будут показывать от +19 до +22 градусов.

"Кому хочется жары – не видно в ближайшей перспективе особой, разве что на юге Украины подтянется местами до +28..+30 градусов, а 20-го июня, в пятницу, даже кратковременно похолодает до +17..+22 градусов", – отметила Диденко.

В столичном регионе, как добавила синоптик, понедельник ожидается теплым – около +23..+25 градусов, в целом погода в Киеве будет сухой и солнечной.

Ранее синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха объясняла, что довольно прохладную погоду в нашу страну принес атмосферный фронт с северо-запада. По ее словам, теплая погода установится уже в понедельник, 16 июня.

А заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала, что лето в Украине 2025 года может быть теплым, а средняя за сезон температура воздуха – на 1-2 градуса выше нормы. Июль будет с грозовыми дождями и может стать самым жарким месяцем сезона, а в августе не исключен дефицит осадков.

Как сообщал OBOZ.UA, Наталья Птуха отметила, что лето 2025 года порадует нас теплой погодой, не обойдется и без жары. В частности, среднемесячная температура будет выше климатической нормы на 1,5 градуса, а в июле и августе - на 2,5 градуса.

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