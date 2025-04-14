Местами до 20 градусов тепла и заморозки на поверхности почвы: синоптики дали прогноз погоды на вторник, 15 апреля

Погода в Украине во вторник, 15 апреля, будет теплой во всех регионах – температура воздуха будет днем колебаться от +15 до +20 градусов. На Закарпатье и Прикарпатье возможен небольшой дождь, в других областях – без осадков.

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Об этом говорится в прогнозе погоды, опубликованном на Facebook-странице Украинского гидрометцентра. В то же время, синоптики предупредили, что ночью в центральных, южных и восточных областях на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3 градуса.

Объявлен I уровень опасности (желтый).

Как говорится в прогнозе украинских синоптиков, в течение вторника по стране ожидается переменная облачность. Ветер южный, юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью от +1 до +6 градусов; днем от +15 до +20 градусов.

На Закарпатье и побережье морей синоптики прогнозируют в течение дня от +10 до +15 градусов.

В столичном регионе 15 апреля ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура по области ночью от +1 до +6 градусов, днем от +15 до +20. В Киеве ночью около +6 градусов, днем от +16 до +18.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале мая в Украине снова ожидаются морозы. Согласно прогнозам синоптиков, столбики термометров опустятся до минусовых отметок в период со 2 по 4 мая.

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