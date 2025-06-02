'Меньше бумаг, более быстрые решения': в Минобороны рассказали об изменениях в работе ВВК

В Украине продолжается реформирование системы военно-врачебных комиссий (ВВК), и на этот раз Министерство обороны сделало важный шаг к цифровизации и упрощению бюрократии. Новые изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе уже вступили в силу.

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Их цель – минимизировать человеческий фактор, ускорить принятие решений и уменьшить бумажную волокиту. Об этом сообщила пресс-служба МОУ.

"Министерство обороны Украины утвердило изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины, целью которых является упрощение документооборота, ускорение принятия решений и снижение риска ошибок из-за человеческого фактора. Нововведения уже вступили в силу", – говорится в сообщении.

Документооборот между комиссиями, ТЦК и воинскими частями

В работе военно-врачебных комиссий введены важные изменения, которые существенно упрощают и ускоряют документооборот между медицинскими комиссиями, ТЦК и воинскими частями. Если заключение ВВК не требует дополнительного утверждения (например, когда речь идет о годности к службе), постановление автоматически передается в электронный реестр "Оберіг", без печати и бумажной передачи в ТЦК. Исключение – сопроводительные документы и карточки обследования, которые до сих пор отправляют в бумажном виде. В то же время воинским частям ВВК направляет два бумажных экземпляра постановления.

В случае, когда решение комиссии все же требует согласования высшим уровнем – например, в случае установления статуса "непригоден" или "временно непригоден" – документы передаются через электронный "Кабинет ВВК", а бумажные версии (кроме самого постановления) направляются в следующую инстанцию не позднее чем на следующий день после медосмотра. Это существенно ускоряет процесс, который ранее занимал до пяти дней.

Также установлены четкие сроки для проверки документов – максимум пять дней с момента их поступления. Если документы обрабатывает комиссия при областном или городском ТЦК и в них нет ошибок, решение о непригодности передают в штатную ВВК уже на следующий день после проверки. В случаях, когда согласование не требуется, постановление автоматически появляется в реестре, а бумажные документы передаются в ТЦК. Для тех, кто проходит проверку в штатной ВВК, электронные документы и протокол сразу вносятся в "Оберіг", а бумажные копии передаются в ТЦК с соответствующим количеством экземпляров – два для военнообязанных и четыре для военнослужащих.

В МОУ отметили, что цифровизация процессов и четкие сроки проверок будут способствовать более быстрому принятию решений.

Процесс выдачи решений ВВК лицам, которые проходили медицинский осмотр

Если решение комиссии не требует утверждения штатной ВВК, гражданин может получить документ непосредственно в медицинском учреждении, в котором проходил медицинский осмотр, в день обращения. Ранее решение комиссии выдавали только в ТЦК по месту пребывания на учете.

Если утверждение нужно, ТЦК самостоятельно печатает документ с постановлением из реестра "Оберіг", заверяет его печатью и выдает вместе с протоколом. Ранее документ выдавался только после того, как Территориальный центр комплектования получит протокол заседания штатной ВВК.

Напомним, в Украине за уклонение от мобилизации предусмотрена ответственность – как административная, так и уголовная. Особенно суровое наказание грозит тем, кто без уважительной причины не появляется после получения повестки на отправку в учебную часть.

Как сообщал OBOZ.UA, военнообязанным украинцам, которые имеют зафиксированные нарушения правил воинского учета, могут отказать в предоставлении брони. Основанием может стать неявка в ТЦК и СП в нужные сроки, не обновление своих данных или статус "в розыске".

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